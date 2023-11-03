«Родственники иноагентов». В Кремле высказались о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в нее, а родственники иноагентов «именем нарицательным не являются». Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о приезде в РФ певицы Аллы Пугачевой и других эмигрантов, которые являются родственниками иностранных агентов. Муж исполнительницы — артист Максим Галкин* — внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что россияне выезжают в другие страны и возвращаются обратно в Россию, а затем выезжают снова.
«Это постоянный процесс. <…> Естественно, любой российский гражданин <…> всегда свободно возвращается на свою Родину», — подытожил Песков.
О возвращении в Россию народной артистки СССР и певицы Аллы Пугачевой стало известно накануне. Она въехала в РФ через погранпереход в Псковской области, а оттуда певица прибыла на поезде в Москву.
* Максим Галкин признан в России иноагентом.