Алла Пугачева поддержала мужа иноагента Максима Галкина* и обратилась в Минюст

Певица Алла Пугачева отреагировала на внесение в реестр физлиц-иноагентов супруга, юмориста Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов).



В своих соцсетях 18 сентября она опубликовала пост-обращение к Минюсту, в котором просила зачислить её в ряды иноагентов любимой страны вслед за своим мужем «честным, порядочным и искренним человеком, патриотом России».



Певица недавно вернулась в Россию с детьми. Она рассказала, что находилась в отпуске.

