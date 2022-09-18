Алла Пугачева поддержала мужа иноагента Максима Галкина* и обратилась в Минюст

Певица Алла Пугачева отреагировала на внесение в реестр физлиц-иноагентов супруга, юмориста Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов).
В своих соцсетях 18 сентября она опубликовала пост-обращение к Минюсту, в котором просила зачислить её в ряды иноагентов любимой страны вслед за своим мужем «честным, порядочным и искренним человеком, патриотом России».
Певица недавно вернулась в Россию с детьми. Она рассказала, что находилась в отпуске.
Максима Галкина*, который сейчас находится за границей, в пятницу, 16 сентября, внесли в реестр лиц, признанных иностранными агентами.
По его словам, обоснованием для этого стало то, что он якобы получал денежные средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность. Сам он считает, что повод надуманный, а он как раньше шутил над политиками, так и продолжит.