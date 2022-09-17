    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 13

    1 м/с, сев

    743мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.03eur59.87
    Неприятности в ФинляндииКуда пойти на выходныхУмер МасленниковОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Галкин* — о своем статусе иноагента: Надуманный повод, я не занимаюсь политической деятельностью

    5205
    39 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Артист Максим Галкин* прокомментировал в своих социальных сетях решение Министерства юстиции РФ признать его иноагентом. По его словам, обоснованием для этого стало то, что он якобы получал денежные средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность.

    «Во-первых, не занимаюсь политической деятельностью, занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Делаю это 28 лет. Начинал это при [президенте] Борисе Николаевиче Ельцине, что и продолжаю делать. Если я обращаюсь к подписчикам вне жанра, то делаю это искреннее, она не оплачивается у приличных людей. Не продаю свои мысли, мнение. Не занимаюсь торговлей совестью. Что касается Украины, то когда-то, лет 10 назад, получал там деньги, когда давал концерты. Но теперь не получаю. Повод надуманный. Почему это происходит, не знаю. Я как раньше шутил над политиками, так и продолжу. Это мое право на труд и моя свобода слова», — заявил Галкин.

    Отметим, что ранее Алла Пугачева вернулась в Россию без него, оставив мужа гастролировать за границей. С начала специальной военной операции на Украине Галкин выступает с резким осуждением действий России. После начала СВО он уехал из РФ в Израиль.

    *Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК11
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 39

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    39
    close