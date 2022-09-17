Галкин* — о своем статусе иноагента: Надуманный повод, я не занимаюсь политической деятельностью

Артист Максим Галкин* прокомментировал в своих социальных сетях решение Министерства юстиции РФ признать его иноагентом. По его словам, обоснованием для этого стало то, что он якобы получал денежные средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность.



«Во-первых, не занимаюсь политической деятельностью, занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Делаю это 28 лет. Начинал это при [президенте] Борисе Николаевиче Ельцине, что и продолжаю делать. Если я обращаюсь к подписчикам вне жанра, то делаю это искреннее, она не оплачивается у приличных людей. Не продаю свои мысли, мнение. Не занимаюсь торговлей совестью. Что касается Украины, то когда-то, лет 10 назад, получал там деньги, когда давал концерты. Но теперь не получаю. Повод надуманный. Почему это происходит, не знаю. Я как раньше шутил над политиками, так и продолжу. Это мое право на труд и моя свобода слова», — заявил Галкин.

