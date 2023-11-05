Последний путь маэстро. В Петербурге прощаются с дирижером Юрием Темиркановым

Прощание с народным артистом СССР Юрием Темиркановым началось в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени
Перед гробом выставлены награды дирижера. Помимо друзей, родных и близких Темирканова, попрощаться с маэстро пришли худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, спикер ЗакСа Александр Бельский, экс-премьер Сергей Степашин, вице-губернатор Борис Пиотровский и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Почетный гражданин Санкт-Петербурга, народный артист СССР, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени
Вечером 5 ноября в 17:30 на исторической сцене Мариинского театра состоится концерт, посвященный памяти Юрия Темирканова. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев. Вход на концерт бесплатный. На концерте прозвучит Шестая («Патетическая») симфония Чайковского — последняя симфония великого русского композитора. Билеты будут выдаваться на входе в театр перед началом.