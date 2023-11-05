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    Последний путь маэстро. В Петербурге прощаются с дирижером Юрием Темиркановым

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    7 комментариев
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Прощание с народным артистом СССР Юрием Темиркановым началось в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Гражданская панихида сопровождается выступлением Заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Петербургской филармонии. На церемонии выступил губернатор Александр Беглов.

    Перед гробом выставлены награды дирижера. Помимо друзей, родных и близких Темирканова, попрощаться с маэстро пришли худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, спикер ЗакСа Александр Бельский, экс-премьер Сергей Степашин, вице-губернатор Борис Пиотровский и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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    Почетный гражданин Санкт-Петербурга, народный артист СССР, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов скончался 2 ноября 2023 года. Дирижеру было 84 года. Он умер в больнице. Маэстро будет похоронен на кладбище в Комарово, где покоятся многие выдающиеся деятели культуры.

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    Вечером 5 ноября в 17:30 на исторической сцене Мариинского театра состоится концерт, посвященный памяти Юрия Темирканова. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев. Вход на концерт бесплатный. На концерте прозвучит Шестая («Патетическая») симфония Чайковского — последняя симфония великого русского композитора. Билеты будут выдаваться на входе в театр перед началом.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

    Юрий Темирканов дважды получал Государственную премию СССР и еще две Государственные премии России за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.

    Темирканов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», командор ордена Звезды Италии, кавалер японского ордена Восходящего солнца. В 1996 году был номинирован на премию Grammy. Подробнее о Юрии Темирканове читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 7

    Гость05 Ноя 2023 в 13:18
    Светлая память Маэстро!
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