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    В пятиэтажке на Лёни Голикова тушили пожар. Есть пострадавший

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    Пожар разбудил жителей пятиэтажки в Кировском районе Петербурга в выходной, понедельник, 29 апреля. Без пострадавших не обошлось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на улице Лёни Голикова, 39, поступил на пульт дежурного около пяти часов утра. Помощь требовалась в квартире на четвёртом этаже, где загорелась обстановка одной из трёх комнат.

    Силами трёх расчётов огонь потушили менее чем за полчаса. В квартире обгорели пять квадратных метров.

    В ведомстве уточнили, что пострадал мужчина.

    По данным «Фонтанки», в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с небольшими ожогами руки и колена, а также отравлением смесью дымов увезли 38-летнего жильца горевшей квартиры. По предварительной информации, мужчина пребывал в изменённом состоянии сознания.

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