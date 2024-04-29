Собаки в Ленобласти подрали лосенка, которому исполнился день от роду. Малыша спасают ветеринары

В деревне Липово в Кингисеппском районе Ленобласти местные жители героически отбили от собак однодневного лосенка. Историю рассказали 29 апреля в региональном комитете по животному миру.
Его мать со вторым лосенком смогла уйти в лес, а малыш был сильно ранен. За его жизнь весь день бились ветеринары и инспектор комитета. Сохатый жив, но в критическом состоянии. Его лечат в «Приюте Белоснежки».
«Обращаем внимание всех владельцев собак, у лосих идет отел, малыши сейчас очень беззащитны и выпускать на свободный выгул собак в лес — преступление, сравнимое с браконьерством!», - говорят в комитете.
В пятницу «Фонтанка» сообщала, что в Ленобласти электричка сбила сразу пять кабанов.