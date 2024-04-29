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    Собаки в Ленобласти подрали лосенка, которому исполнился день от роду. Малыша спасают ветеринары

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    В деревне Липово в Кингисеппском районе Ленобласти местные жители героически отбили от собак однодневного лосенка. Историю рассказали 29 апреля в региональном комитете по животному миру.

    Его мать со вторым лосенком смогла уйти в лес, а малыш был сильно ранен. За его жизнь весь день бились ветеринары и инспектор комитета. Сохатый жив, но в критическом состоянии. Его лечат в «Приюте Белоснежки».

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    «Обращаем внимание всех владельцев собак, у лосих идет отел, малыши сейчас очень беззащитны и выпускать на свободный выгул собак в лес — преступление, сравнимое с браконьерством!», - говорят в комитете.

    В пятницу «Фонтанка» сообщала, что в Ленобласти электричка сбила сразу пять кабанов.

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