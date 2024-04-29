Полиграф и вопросы про Крым? Организаторы рейса Петербург — Тирасполь опровергли «унижения» на литовской границе

СМИ сообщили, что автобусный рейс Петербург — Тирасполь задержали на литовской границе, а некоторых пассажиров проверяли на полиграфе и задавали вопросы про Крым. Публикация привлекла внимание МИДа России. При этом в компании-перевозчике информацию опровергают. Проверок на детекторе лжи не было, а задержки были вызваны традиционным ростом трафика перед Пасхой, рассказали «Фонтанке» в компании 29 апреля.

Историю о тщательной проверке автобуса с молдавскими номерами, следовавшего из Петербурга в столицу Приднестровской Молдавской Республики, накануне поведала «Комсомольская правда в Молдове» со ссылкой на одного из пассажиров рейса, имя которого не называется. По его словам, автобус с 57 пассажирами стоял на литовской границе более суток, багаж несколько раз тщательно проверили, причины пристального внимания неизвестны.

«Некоторых из них (пассажиров. — Прим. ред.) отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношениям к военным событиям на Украине. По итогам этих проверок, были отсеяны 17 человек, но автобус через границу так и не пустили», — сообщило издание. В публикации уточнялось, что в качестве единственного послабления пассажирам разрешили купить воды и немного еды, а также сходить в туалет за деньги. Описанный инцидент привлек внимание официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. В своем телеграм-канале она написала: «И ведь опять "цивилизованные" в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют. Права человека для них — вещь абстрактная и применяться должна исключительно в пользу интересов жителей "прекрасного сада"».

Генеральный директор компании «ТрансВераТур», которая организует международные пассажирские перевозки из Петербурга и Москвы в города Молдавии и Приднестровья, в разговоре с «Фонтанкой» назвал опубликованную в СМИ информацию фейком.

«Проехали, всё отлично. Никто никого не бросал, не казнил, не допрашивал. Просто проходили процедуры после таможни со стороны России», — успел рассказать корреспонденту Олег Павлов. Связь с ним постоянно прерывалась, поскольку сейчас мужчина сопровождает один из рейсов.

«Это обычная штатная ситуация, когда праздники пасхальные, люди собираются и едут домой. Им нужно успеть в эти выходные на эти праздники, и так как все в одно время поехали, скапливается очередь. Летом обычно точно такие же очереди. Просто человеку надоело долго стоять и всё. Он написал куда-то в молдавские телеграм-каналы, а оттуда оно уже вот так вот пошло, — объяснила «Фонтанке» администратор компании Татьяна. — Никаких детекторов и еще чего-то не было. 17 человек, которых, как говорят, отсеяли куда-то — их никуда не отсеивали. У них просто были белые паспорта. Им нужно было проходить таможню не вот в этом месте, а в другом».

Белый паспорт — это временный документ, который выдает посольство Молдовы в России согражданам в случаях, если их паспорт утерян или у него истек срок действия. По нему можно вернуться в страну и оформить там постоянный документ. По словам Татьяны, людей с белыми паспортами пересадили в микроавтобус, они пересекли границу в другом месте, а после вернулись в автобус и поехали дальше. То, что пассажирам разрешили купить еду и воду, она тоже назвала ложью. Администратор сообщила, что встречный автобус компании, следовавший из Молдовы, поделился с пассажирами чаем, кофе и едой.