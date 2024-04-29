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    В Екатеринбурге Nissan «сдуло ветром» в припаркованный грузовик. Видео

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    ДТП с кроссовером и грузовиком произошло в Свердловской области. Все бы ничего, но хозяйка «Ниссана» обвинила во всем силы природы. Как это было — смотрите сами.

    ГИБДД Свердловской области

    Как пишет E1, авария случилась днем 28 апреля на 64-м километре ЕКАД. Предварительно, женщина за рулем Nissan X-Trai l потеряла управление и врезалась в припаркованный грузовик. Пострадали двое пассажиров «японца»: 67-летняя женщина и 13-летний мальчик с ушибами и травмами головы доставлены в больницу.

    Водитель Nissan обвинила в аварии сильный ветер, порывы которого отбросили авто в сторону фуры. У ГИБДД другое мнение.

    «Отсутствие контроля над управлением транспортного средства и непринятие возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки при возникновении опасности стали причиной очередного ДТП с пострадавшими», — заявили в ведомстве.

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