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    Водитель въехал в столб и погиб на «Сортавале». В полиции показали последствия огненного ДТП

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    Смертельная авария произошла во Всеволожском районе Ленинградской области под утро 29 апреля. В полиции показали, что осталось от автомобиля, личность водителя предстоит установить.

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    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась на 6-м километре трассы «Сортавала» незадолго до половины пятого часа утра. «Лада Приора» въехала в опору освещения и загорелась.

    Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. По предварительным данным, он не справился с управлением. Личность мужчины устанавливают.

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