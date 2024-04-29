Водитель въехал в столб и погиб на «Сортавале». В полиции показали последствия огненного ДТП

Смертельная авария произошла во Всеволожском районе Ленинградской области под утро 29 апреля. В полиции показали, что осталось от автомобиля, личность водителя предстоит установить.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась на 6-м километре трассы «Сортавала» незадолго до половины пятого часа утра. «Лада Приора» въехала в опору освещения и загорелась.
Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. По предварительным данным, он не справился с управлением. Личность мужчины устанавливают.