«Проехала первыми колесами, проехала вторыми колесами»... На Зины Портновой человек погиб под троллейбусом

«Сегодня проезжала, когда еще не закрыли машинами, человек лежал, и головы не было… Там идет ремонт дороги, у меня такое ощущение, что, может, пьяный был и под колеса. Потому что троллейбус не мог на такой скорости большой ехать… Там реально два лежачих полицейских», — рассуждает Кристина. Олег рассказывает подробности: «Водитель троллейбуса остановилась перед пешеходным переходом, человек стоял в метре от дороги, отвернул голову в другую сторону и не пошел. Она подождала секунды 2–3 и начала движение. Проехала первыми колесами, проехала вторыми колесами, а под третьи задние колеса он бросился, и ему переехало голову».

