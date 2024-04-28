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    «Проехала первыми колесами, проехала вторыми колесами»... На Зины Портновой человек погиб под троллейбусом

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    Смертельное ДТП произошло 28 апреля на улице Зины Портновой в Петербурге. Троллейбус сбил человека насмерть, сообщают очевидцы.

    читатель «Фонтанки» Вячеслав

    По словам читательницы «Фонтанки», на пешеходном переходе мужчина, выглядевший нетрезвым, попал под троллейбус и скончался от повреждения головы. Подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» отмечают, что человек «нырнул под заднее колесо».

    «Сегодня проезжала, когда еще не закрыли машинами, человек лежал, и головы не было… Там идет ремонт дороги, у меня такое ощущение, что, может, пьяный был и под колеса. Потому что троллейбус не мог на такой скорости большой ехать… Там реально два лежачих полицейских», — рассуждает Кристина. Олег рассказывает подробности: «Водитель троллейбуса остановилась перед пешеходным переходом, человек стоял в метре от дороги, отвернул голову в другую сторону и не пошел. Она подождала секунды 2–3 и начала движение. Проехала первыми колесами, проехала вторыми колесами, а под третьи задние колеса он бросился, и ему переехало голову».

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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