«Проехала первыми колесами, проехала вторыми колесами»... На Зины Портновой человек погиб под троллейбусом

Смертельное ДТП произошло 28 апреля на улице Зины Портновой в Петербурге. Троллейбус сбил человека насмерть, сообщают очевидцы.
читатель «Фонтанки» Вячеслав
По словам читательницы «Фонтанки», на пешеходном переходе мужчина, выглядевший нетрезвым, попал под троллейбус и скончался от повреждения головы. Подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» отмечают, что человек «нырнул под заднее колесо».
«Сегодня проезжала, когда еще не закрыли машинами, человек лежал, и головы не было… Там идет ремонт дороги, у меня такое ощущение, что, может, пьяный был и под колеса. Потому что троллейбус не мог на такой скорости большой ехать… Там реально два лежачих полицейских», — рассуждает Кристина. Олег рассказывает подробности: «Водитель троллейбуса остановилась перед пешеходным переходом, человек стоял в метре от дороги, отвернул голову в другую сторону и не пошел. Она подождала секунды 2–3 и начала движение. Проехала первыми колесами, проехала вторыми колесами, а под третьи задние колеса он бросился, и ему переехало голову».
Точные обстоятельства ДТП выясняются.