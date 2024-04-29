Страстная неделя — 2024: что можно и нельзя делать и какие правила соблюдать

В Страстной неделе так много правил, что лучше всё расписать по дням Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





До празднования православной Пасхи осталось совсем чуть-чуть. Для верующих это знаменует окончание Великого поста — начало Страстной недели. Христианская культура наделила период предпасхальной седмицы особым смыслом. В это время соблюдается строгий пост, а за каждым ее днем закреплены особые обряды и правила. Рассказываем, как верующие готовятся к светлому празднику Пасхе, какие библейские события вспоминают, а также что следует сделать в Страстную неделю, а чего категорически нельзя.



Когда Страстная неделя в 2024 году В 2024 году светлую Пасху празднуют 5 мая. Страстная неделя предшествует этой дате: 28 апреля — Вербное воскресенье, а сама Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая. В чем суть Страстной недели «Страсти» с церковнославянского означает «страдания». Последняя неделя перед Пасхой посвящена «страстям Христовым» — страданиям Христа, распятию и погребению. Страстная неделя — это особый период, который формально отделен от Великого поста. Каждый день этой предпасхальной недели обретает особую символическую значимость и отсылает к евангельским событиям, неслучайно в православной вере закрепилась традиция называть эти дни Великими. В эти дни не празднуют дни святых, не проводят обряды венчания или крещения. Весь он посвящен одному — подготовке к Христову Воскресению.

Великий понедельник Первый день посвящен ветхозаветному пророку Иосифу, который был продан в рабство собственными братьями. Эта история напоминает наполненный страданиями путь Иисуса. Еще один затрагиваемый сюжет — проклятие Христом бесплодной смоковницы, которая олицетворяет нераскаявшуюся душу. Также в церквях начинается чин мироварения, которое происходит раз в году, — это приготовление особого освященного масла миро, состоящего из растительных масел и душистых трав. Великий вторник На церковных службах уделяют внимание проповедованию Христа. В этот день в Иерусалимском храме и за его стенами он поведал о Страшном суде и своем втором пришествии, а также притчи о дани кесарю, талантах, десяти девах. Первосвященники были возмущены его речами, но не хотели нападать открыто — уже тогда народ почитал его.

Великая среда Этот день посвящен сразу двум событиям: помазанию Христа миром и предательству Иуды, согласно Евангелию, решившему предать Учителя за 30 сребреников. В Великую среду последний раз читается молитва с тремя земными поклонами. Далее поклоны не совершаются до Троицы. Также в этот день верующие участвуют в таинстве исповеди. Великий четверг Четвертый день Страстной недели посвящен важному евангельскому событию — Тайной вечере — последней трапезе Христа со своими учениками. В этот день совершается первое таинство причащения. Для христиан оно наполнено особым смыслом: принимая дары в виде хлеба и вина, символизирующие тело и кровь Иисуса, верующие соединяются с Богом.

На литургии в соборах архиереи проводят обряд омовения ног 12 священникам, представляемым 12 апостолами. В Чистый четверг готовятся к Пасхе — делают уборку, красят яйца, пекут куличи. Однако бытовые хлопоты и суета не должны мешать духовному настрою — молитве и причащению. Великая Пятница Страстная пятница — день скорби. Именно тогда произошел суд над Христом, где он претерпел мучения и был распят, приняв на себя все грехи человеческие. В храмах с вечера четверга (на утрене) читают 12 отрывков из Евангелия, повествующих о предательстве Иуды, суде и крестной смерти Иисуса Христа. В этот день не проводится литургий. К вечерне Великой пятницы совершается богослужение, когда из алтаря выносят на поклонение плащаницу с изображением лежащего во гробе Спасителя.

В этот день самые строгие правила поста: верующие должны отказаться от пищи до захода солнца. Великая суббота Завершающий день перед Пасхой на богослужении посвящен погребению Христа и сошествию его души в ад, из которого он вызволяет души томящихся праведников, а также Адама и Еву.

Великая суббота — день тишины, заниматься домашними делами не стоит. В двенадцатом часу ночи в церквях проходит полунощница, после которой плащаницу переносят в алтарь и кладут на престол. Весь православный мир замирает в ожидании Воскресения Христова.

Важная составляющая этой ночи — Крестный ход, когда верующие словно идут навстречу Спасителю. Ежегодно в субботу перед светлым праздником в храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит благодатный огонь, далее его отправляют в разные страны, в числе которых Россия. Какие правила в еде на Страстную неделю В период Великого поста православные следуют особым правилам в еде. Так, в основу питания входят различные овощи, фрукты и крупы, от продуктов животного происхождения, таких как молоко, яйца, мясо, следует воздержаться. В то же время есть те, кому разрешается не соблюдать пост: это пожилые и люди с заболеваниями, а еще дети до семи лет. Предпасхальная Страстная неделя считается особенно строгой в плане поста, когда действуют правила, зависящие от определенного дня: первые три дня — понедельник, вторник и среду — должно соблюдаться сухоядение, разрешены хлеб, фрукты и овощи, орехи, мед;

в четверг в меню может присутствовать горячая пища, куда можно добавить растительное масло, но нельзя употреблять продукты животного происхождения; в пятницу важно отказаться от пищи до времени богослужения с выносом плащаницы, после этого разрешается лишь вода и хлеб. При этом правило отказа от пищи не распространяется на беременных, кормящих, пожилых, тяжелобольных и детей; в день перед Пасхой — Великую субботу — уже допускаются горячие блюда без масла. С воскресения все запреты снимаются. Однако не следует злоупотреблять во время светлого праздника жирной и тяжелой пищей — это может плохо сказаться на здоровье — выходить из поста нужно размеренно. Что можно и нельзя делать на Страстной неделе Дни Великого поста, и Страстной недели в частности, должны основываться не только на запретах в еде. Это не столько о диете, сколько о внутренней подготовке.

В период последней недели важно сконцентрироваться на духовном — оценке себя и отношения к миру, личной исповеди.

Рекомендуется посетить хотя бы одну службу. Хотя в эти дни проводятся несколько богослужений. Но самое важное, что должен соблюсти верующий, — найти время для молитвы и помощи другим, оставив в стороне ненужную суету.

Нельзя поддаваться травмирующим и негативным чувствам: злобе, обиде, зависти, а иногда и излишней гордыне. Под запрет подпадают — шумные вечера с алкоголем, курение и распутство. Все эти ограничения в еде и поведении помогают каждому верующему к приходу светлой Пасхи, как бы соприкасаясь с идеей воскресения, ощутить себя обновленным и преодолевшим собственные пороки. Приметы на Страстную неделю Народные приметы на Страстную неделю делают жизнь православных более упорядоченной и дают возможность подготовиться к светлому празднику Пасхе. Они соприкасаются с различными запретами и разными областями жизни.

Так, с понедельника каждый верующий приступает к домашним делам. «С Великого понедельника до Великого дня (Пасхи) целая неделя, по горло бабам дела», — говорят в народе. Уделяется время уборке, разбору скопившихся вещей, также в это время занимаются двором и огородом. Особенно важно помыть окна: встречать светлый праздник с грязными окнами — дурная примета. Однако церковь не советует загружать себя тяжелой работой, важно оставить время для молитвы. Во вторник принято обдумывать застолье на Пасху и покупать нужные продукты. Также следует подготовить чистую скатерть: встретить праздник с неопрятной скатертью — накликать несчастья. В это время следили за погодой: идет дождь — к урожаю грибов, ясно — пшеница хорошо уродится. В среду брались за генеральную уборку, которую заканчивали уже на следующий день. Также лучше на третий день Страстной купить яйца для Пасхи, считается, что тогда они лучше сохранят свою свежесть.

Чистый четверг нужно полностью посвятить очищению, как физическому, так и духовному. В народе говорили: «Кто в четверг до восхода солнца умоется с серебра и с яйца, здоров и чист будет». Еще одна примета — о куличах, так как начинают печь их именно в четверг: если первый получится красивым и румяным — жди удачи, подгоревший кулич — признак неприятностей.

В Страстную пятницу скорбит весь православный мир. Шумные и застольные вечера под запретом, этот день нужно проводить в тишине и размышлениях. Также на Руси говорили: какая погода будет в эту пятницу — такая ждет до конца весны.

Суббота — завершающий день поста, в народе получил название Тихого. Этот день, как и в пятницу, принято проводить спокойно, не предаваясь веселью. А вот посещение ночной службы, начало которой в субботу, — предвестник счастья.