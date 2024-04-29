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    Гуляем, пока можем. В Петербурге солнечно и идет к +20

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По-летнему теплый нерабочий понедельник ожидает петербуржцев 29 апреля. Город окажется под влиянием северной периферии антициклона, сообщает центр «Фобос».

    «В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, однако сквозь высокие и неплотные облака будет просвечивать солнце, усиливая дневной прогрев. При этом обойдётся без дождей», — передают синоптики.

    Температура воздуха в Петербурге днем достигнет +19...+21 градуса, в Ленобласти +16…+21. Ветер юго-западный, южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы. К 10:20 в городе установились +13,4 градуса.

    А во вторник вернется типичная петербургская погода — облачно, кратковременные дожди утром и +12…+14 градусов.

    Подробнее о погоде на первые майские читайте здесь.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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