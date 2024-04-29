Петербург, вот весло. Где покататься на сапах и каяках в городе и Ленобласти в майские праздники

Вы в Петербурге, а до сих пор ни разу не брали в руки весло? Это надо срочно исправлять. Длинные выходные — лучшее время попробовать что-нибудь новенькое. Например, освоить каяк или сап. Самые лучшие маршруты, их преимущества и возможные подводные камни — в нашей подборке.

Каяк или сап — что выбрать Несмотря на то что каналы, реки и озера в городе и окрестностях одинаково хороши для обоих плавсредств, сап-борд или каяк — это, знаете ли, большая разница.

У сапа — надувной доски с веслом — есть множество плюсов: подходит для любого возраста, не требует физподготовки, быстро осваивается, идеален для непродолжительных — от часа до трех — прогулок практически по любым водным объектам, лишь бы глубины хватило, чтобы киль не цеплялся за дно и волна не качала слишком сильно.



Есть, конечно, и нюансы. Свалиться с сап-борда в воду — не событие даже для бывалого райдера. Поэтому на прогулку крайне желательно взять с собой запасной комплект сухой одежды — вплоть до трусов и носков, мобильный телефон упаковать в специальный водонепроницаемый чехол на шнурке, а солнцезащитные очки брать только те, с которыми не жаль распрощаться в случае непреднамеренного купания. И еще на сапе практически невозможно прокатиться, не промочив ног — во-первых, доску надо занести в воду, во-вторых, с непривычки вы наверняка набросаете воды на коврик сапа. Но решение есть — неопреновые носки для дайверов. Да и какое приключение без преодоления?



Надо признать, что каяк имеет репутацию более серьезного водного транспорта. Во-первых, он лучше подходит для походов: на него можно погрузить палатку и другое снаряжение, каяк не боится высокой волны, может быть рассчитан на двоих гребцов и развивает более высокую скорость, чем сап. Лучше приспособлен для прохладной погоды, потому что, как правило, оснащен фартуком или юбкой для защиты гребка от воды. Сидеть в каяке удобнее, чем на сапе, благодаря упорам для ног и спины. По сути, каяк — это та же байдарка, только полегче и габаритами поменьше.



Но у сапа все равно преимущество. Петербург по праву может считаться российской столицей сап-бординга. Каждое лето в историческом центре проходит крупнейший в мире фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP»и гребная гонка «Фонтанка CUP» для настоящих спортсменов. В этом обязательно надо поучаствовать — а значит, самое время начать тренировки. И вот лучшие маршруты для этого:

Реки и каналы в центре Петербурга Мойка, Фонтанка, Крюков канал и канал Грибоедова, Кронверкский канал и Лебяжья канавка вдоль Летнего сада — все это готовые трассы для сап-серфинга. Течения и волн практически нет, открыточные виды на исторический центр города с воды — сплошные плюсы. Но есть серьезный нюанс. По этим маршрутам нельзя кататься самостоятельно, только в составе организованной группы в сопровождении опытного тренера-спасателя, который на каждую такую прогулку оформляет официальную заявку с указанием количества участников. Все должны быть в спасательных жилетах и защитных шлемах. А еще это забава для ранних пташек — кататься можно только с 5 до 8 утра, пока не началась навигация.



Крестовский остров — Парковые острова Маршрут от Большого канала на Каменном острове в сторону Елагина острова, Парка 300-летия и Лахта Центра — один из самых простых и популярных в Петербурге. Но народу на воде может быть много, особенно в дни, когда здесь тренируются спортсмены-гребцы. Но на первый раз — отличный вариант.

Лахтинский разлив Популярное место для романтических водных прогулок на закате. Удобный спуск на воду есть на берегу реки Глухарки. Здесь же можно взять сап напрокат. При выходе из Глухарки на большую воду могут быть волны. Зато из Лахтинского разлива на сапе или каяке можно отправиться в небольшое путешествие по реке Юнтоловке или более камерной Каменке. Тихие заводи с кувшинками, настоящие белые водяные лилии, стаи рыбок в прозрачной воде — Каменка, уходящая вглубь Юнтоловского заказника, может стать настоящим приключением. Правда, скорректировать ваш маршрут могут бобры. Точнее, построенные ими монументальные плотины.



Река Оредеж, поселок Сиверский Лучший спуск на воду находится около Сиверской ГЭС. Здесь у вас может быть два варианта.

Если отправиться вниз по течению, вас ждет пятикилометровая трасса до Белогорки по живописным местам на фоне девонских песчаников — высоких обрывов из ярко-красного песка. Течение сильное, так что грести будет легко. Но вернуться обратно тем же путем не удастся — выгрести против такого течения на сапе точно не получится. Но организаторы сап-прогулок это учитывают — и сдать арендованный у Сиверской ГЭС сап можно в Белогорке.



Второй вариант — грести вверх по течению от плотины ГЭС. Течение с той стороны слабое, а километраж маршрута будет зависеть только от вашего желания: до озера Донцо, где находится исток Оредежа, километров 60. Повернуть назад можно в любой момент, и на обратный путь вам понадобится примерно в полтора раза меньше времени и сил — все благодаря течению.



Озеро Донцо

Знаменитые «ленинградские Мальдивы» лучше всего смотреть весной, когда дно еще не успело зарасти плотным ковром водорослей и нежный лазурный цвет воды неотличим от фешенебельных курортных пейзажей. На Донце бывают и ветер, и волны, поэтому начинающим райдерам лучше держаться вдоль берегов. Озеро — идеальное место для водного бердвотчинга, одних только чаек здесь водится не менее десяти видов. А еще можно встретить выпь и белую цаплю. Отдельное удовольствие — поиск истока реки Оредеж. Его вы ни с чем не перепутаете. Если Донцо называют «ленинградскими Мальдивами», то исток Оредежа — это местная Амазонка. Правда, уйти от озера далеко вряд ли получится — исток обычно завален упавшими деревьями и ветками. Зато, в отличие от Амазонки, здесь не водятся крокодилы. Самый страшный зверь — ондатра, да и та вас боится куда больше, чем вы ее.

