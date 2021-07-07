Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Прилепившееся к озеру Донцо под Петербургом прозвище «ленинградские Мальдивы», по мнению жителей одноименной деревни, озеру только навредило. Летом 2021 года туристы, привлеченные интригующим названием и фотографиями блогеров, уезжают с Кюрлевского карьера разочарованными. На берегу — сплошная Алупка с шашлычным дымком и музлом из переносных колонок, в воде у берега не протолкнуться, а обещанного соцсетями и туристическими гидами пейзажа с лазурными лагунами нет. Озеро как озеро, скромного буровато-зеленоватого цвета. В туалет — разве что в кустики, но это может не понравиться местным гадюкам. Потому людям купаться в Донце официально запрещено, а гадюкам — нет.



Инспектор дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области Кирилл обходит берега Донца чуть ли не каждый день. По его наблюдениям, активность туриста-купальщика в здешних местах напрямую зависит от температуры воздуха. Чем жарче, тем турист активнее. «В выходные на берегах Донца может одновременно находиться до тысячи отдыхающих, — рассказал инспектор «Фонтанке». — В будние дни значительно меньше, человек двести».

Воскресенье на берегу «ленинградских Мальдив» доставит удовольствие разве что убежденному коллективисту, который соскучился по чувству локтя, который впивается ему в бок. Тела, надувные круги, пледы, орущие дети и дымящиеся мангалы повсюду.



Фото: Читательница «Фонтанки» Виктория Фото: Читательница «Фонтанки» Виктория Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







От вытоптанной земли поднимается пыль. Переносные колонки есть у каждого третьего, бессмертные произведения про «кадиллак» или «шашлычок под коньячок» придется слушать вместе со всеми. Приземляясь на приунывшую травку, непременно наткнешься на какие-нибудь очистки или фруктовые косточки. Самые продвинутые пользователи озера приезжают с огромными тентами, в каких на рынках продают арбузы. Вокруг тентов расставляются столы с едой и складные стульчики для детей. Невероятно, но даже при таком фундаментальном подходе к отдыху никто не догадывается привезти с собой портативный туристический туалет. Все бегают «в кустики». Ближайшая роща засыпана бумажками и салфетками, под ноги надо смотреть очень внимательно.



Гадюка обыкновенная, реальная, водоплавающая

Впрочем, чья-то случайная кучка — меньшее из зол. Озеро Донцо любит не только шумный шашлычник, но и обыкновенная гадюка. И у гадюки для того есть исторические основания. До 1939 года Кюрлевский карьер был сухим, здесь добывали гажу — рассыпчатое известковое вещество, которое используют при изготовлении цемента. Каменистую породу сваливали на берегах. Так образовался рельеф с множеством щелей и пор, в которых весьма удобно прятаться, если ты змея. Летом 2020 года гадюка буквально заплыла в толпу детей, купающихся в Кюрлевском карьере и, прежде чем ее закидали камнями, успела укусить маленького мальчика.

По выходным навигатор рисует прямо напротив озера воспаленную красную пробку. Причем на подъезде по обеим сторонам дороги установлены знаки, запрещающие остановку на обочинах на протяжении целого километра. Но люди всё равно ставят машины на дороге с двусторонним движением так, что между двумя колоннами припаркованных автомобилей остается лишь узенький коридорчик, в котором со встречкой никак не разъехаться. Местные жители готовятся к уик-энду заранее — закупаются продуктами и всем необходимым, чтобы никуда не пришлось выезжать. По их словам, в пробке у самого въезда в деревню Донцо можно провести минут сорок.



Жители деревни Донцо неоднократно жаловались в местную администрацию, губернатору и даже видеообращение президенту Путину записали. «Скорую приходится ждать часами, — рассказала «Фонтанке» Анастасия Шушканова. — Прошлым летом гадюка укусила женщину, так ее соседям пришлось буквально нести через ряды припаркованных машин, потому что бригада подъехать не могла». Случись пожар, тушить его придется подручными средствами: даже если спецтехника протолкнется через авто отдыхающих, в деревне Донцо нет пожарного водоема. «Нам не дают разрешения на него, потому что рядом озеро. Но доступа к нему у нас нет, и пожарная машина к берегу подъехать не сможет, чтобы протянуть пожарный гидрант», — говорят местные.

Исправительно-трудовые Мальдивы

Жизнь рядом с одним из самых популярных озер Ленобласти райской не назовешь. Семья Виктории Земцовой приобрела участок в деревне Донцо в 2014 году. Начали строительство дачи. И тут выяснилось, что со всех сторон подступают стихийные свалки и общественные отхожие места. «Поражал масштаб бедствия. Всю прошлую весну (территория не была убрана ещё с осени) и лето члены моей семьи и нанятые нами рабочие занимались уборкой территории вокруг озера. Я начала писать обращения в администрацию Калитинского поселения, губернатору Ленобласти, в Госэкоконтроль и в профильные комитеты, — говорит Виктория Земцова. — Мы вывезли несколько сотен мешков мусора. За свой счет заказывали машину, своими руками всё это собирали изо дня в день. Дача превратилась для нашей семьи в какую-то исправительную колонию. В декабре 2020 года я инициировала коллективные обращения жителей деревни Донцо во все инстанции, чтобы к летнему сезону 2021 года территорию подготовили. Нам отвечали, что «ситуация сложная», быстро не решается, и что участок, где отдыхают люди, — это малая толика от общей площади памятника природы. Но мы просим конкретную вещь: соблюдать действующее законодательство».



Активность местных жителей принесла определенные результаты. В июне прошлого года заместитель главы комитета по природным ресурсам ЛО Спартак Чхетия впервые выехал на Донцо и увидел, как отдыхающие подгоняют автомобили к самой воде. После этого у озера появился экскаватор, который прорыл глубокие траншеи на подъездах к берегу. Рядом появились большие контейнеры для сбора мусора. Тем не менее происходящее этим летом на Донце Спартак Чхетия в разговоре с «Фонтанкой» охарактеризовал как «нерегулируемую рекреацию».

Штрафы как предчувствие

Практически всё, что приезжие делают на озере Донцо, является нарушением. Парковаться на дороге — нельзя, но, как рассказала Анастасия Шушканова, на весь Волосовский район только одна машина ДПС, а эвакуатора здесь никогда не видели. Многие съезжают с дороги и ставят авто прямо на поле, но и это — не разрешенное место для парковки, а земли сельхозназначения. На берегу озера нельзя расставлять палатки и разжигать костры. Об этом постоянно напоминает отдыхающим инспектор дирекции ООПТ Кирилл. По сути, единственное, что он может сделать в рамках своих полномочий, — провести воспитательную беседу. «Люди в большинстве своем адекватные, — говорит он. — После замечания обычно тушат огонь и собирают палатки. Правда, на их место приходят другие».



В особо тяжелые дни инспектор ООПТ Кирилл может вызвать на подмогу инспектора Госэконадзора Ленинградской области Дмитрия. Это уже тяжелая артиллерия: Дмитрий имеет право выписать протокол об административном правонарушении. «Штраф по статье 8.39 КоАП РФ — от трех до четырех тысяч рублей, — говорит Кирилл. — Сколько именно — уже суд решит». Сколько таких штрафов было выписано за лето 2021 года, инспектор сказать затруднился. Дирекция по ООПТ сейчас находится в процессе реорганизации. Сейчас она — всего лишь филиал Управления лесами Ленинградской области, а с августа станет самостоятельным учреждением с надзорными полномочиями. Так что инспектор Кирилл сможет выписывать протоколы сам.

Оформить протокол за нарушение правил использования водных объектов Ленобласти может и администрация Калитинского сельского поселения, к которому относится деревня Донцо. За лето 2020 года таких протоколов было выписано четыре — об этом администрация сообщила Виктории Земской в ответе на одно из обращений. «Мы регулярно проводим патрулирование берега озера Донцо. Последний такой выезд был в пятницу утром, 2 июля, составили 4 протокола, — рассказала «Фонтанке» заместитель главы администрации МО Калитинское сельское поселение Марина Трофимова. — Да, протоколов мы составляем очень мало. Потому что смысл нашей работы — не наказывать, а предостерегать людей от нарушений. И знаки «Остановка запрещена» мы поставили на дороге не для того, чтобы автомобили увез эвакуатор, а чтобы люди понимали, что здесь нельзя парковаться».



Купаться запрещено — и это не шутка

Если Госэконадзор наказывает за костры и палатки, отхватить протокол от местной администрации можно за купание. Штраф — от 500 до 5 000 рублей, на усмотрение комиссии комитета правопорядка и безопасности ЛО. Табличка «Купание запрещено» приколочена к столбу прямо напротив стихийного пляжа. Отдыхающие считают ее злой шуткой местных (в гадюк, кстати, тоже не особо верят). Но это — не шутка, а распоряжение главы местной администрации, которое регулярно переиздается накануне каждого купального сезона. Парадокс в том, что управление Роспотребнадзора по Ленинградской области каждый год включает озеро Донцо в список безопасных для купания озёр и рек. В этом году чарт был короткий — всего четыре водоема. Отдыхающие верят Роспотребнадзору. А зря — потому что, как объяснили «Фонтанке» в местной администрации, в заявлениях этого ведомства нигде не сказано, что купание в Кюрлевском карьере разрешено. Потому что на самом деле оно — запрещено.

«Роспотребнадзор всего лишь указывает, что вода в Донце чистая, — говорит Марина Трофимова. — Но не в их полномочиях разрешать купание. Территория вокруг озера не оборудована для этого. Но мы и не можем оборудовать, потому что у нее статус ООПТ».

Водоросли против лазури

При этом, даже если в озере Донцо перестанут купаться прямо с завтрашнего дня, его лазурный цвет вряд ли вернется. Этот цвет придавало озеру бело-голубое дно, которое хорошо было видно сквозь прозрачную воду. Сегодня озеро сплошь заросло губчатой растительностью, похожей на мох. Этот мох клочьями плавает на поверхности. При малейшем механическом воздействии отрывается от дна, и под ним обнажается та самая «мальдивская» лазурь.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» попыталась выяснить, что это такое, запросив комментарии лимнологов (специалистов по озероведению) и альгологов (экспертов по водорослям). Оказалось, что, если ботаники живо интересовались растениями на берегах, то происходящее в глубине «ленинградских Мальдив» не исследовал никто. В НИИ озероведения РАН «Фонтанке» сообщили, что «заказа» на изучение озера Донцо в учреждение ни разу не поступало, а ставить «диагноз» озеру по фотографиям и свидетельствам очевидцев нельзя. В лаборатории альгологии Ботанического института им. В. Л. Комарова предположили, что растительность на дне — это харовые водоросли. Специалист по харовым водорослям из Зоологического института РАН Любовь Жакова отчасти подтвердила это предположение. «Я не была, к сожалению, на озере Донцо. Как мне кажется, в литературе и в гербарии есть находки харовых водорослей из этого озера, — рассказала Любовь Жакова в ответ на вопрос «Фонтанки». — Но, возможно, в последние десятилетия они там исчезали. Харовые водоросли обычно живут в чистых водах и не загрязняют, а очищают воду. Скорее всего, бело-голубой цвет дна был обусловлен именно тем, что в водоеме обитали харовые водоросли, которые в процессе жизнедеятельности накапливают кальций. При их отмирании образуется белый меловой налёт на дне. На ваших фото трудно определить, что именно растет на дне озера, только на одном первом фото отчетливо видны небольшие, очень редко расположенные экземпляры харовых водорослей, их плотность очень низкая. В таком количестве они никак не могут влиять на чистоту воды в водоёме. На фото, где сплошное покрытие дна, невозможно точно определить, что это. Мне кажется, что это активно развивающиеся одноклеточные или нитчатые водоросли, которые могут обильно обрастать харовые водоросли, мешая им фотосинтезировать и вызывая их гибель. Также на фото видны на дне серо-зелёные налеты (пятна) микроскопических водорослей. Скорее всего, это сине-зеленые и диатомовые водоросли. Именно такие водоросли могут обильно развиваться при высокой антропогенной нагрузке на водоём, да ещё и в такую непривычную для Ленобласти жару».

Нитчатые водоросли, или «нитчатка» — водяной сорняк, бич владельцев искусственных прудов для выращивания рыбы. Бороться с ними пытаются, заливая в воду специальные препараты с содержанием меди или запуская амура — рыбу из породы карповых. Сине-зеленые водоросли опасны для людей и животных, но для точных выводов об их присутствии в Кюрлевском карьере, конечно, требуется настоящее исследование.

Краснокнижные растения: а если найдем?

Еще в 2019 году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая занялась бы судьбой озера Донцо. 30 июня 2021 года ее заседание, наконец, состоялось. «Решено было провести дополнительное обследование территории вокруг озера, чтобы выявить, где именно произрастают растения, занесенные в Красную книгу, — рассказала Марина Трофимова. — Если они на территории есть, будет организована охрана памятника природы, если растения ушли, то мы выделим участки для автостоянки и для вывоза мусора. В настоящее время дирекция по ООПТ утверждает бюджет и ищет средства на это обследование. Когда оно будет проведено, рабочая группа опять соберется и будет решать, благоустраивать территорию для отдыхающих или закрывать как охраняемую».

Как рассказал «Фонтанке» источник, разбирающийся в теме, заниматься обследованием территории ООПТ на наличие видов, занесенных в Красные книги России и Ленинградской области, будут, скорее всего, специалисты БИН РАН. «Проблема в том, что вегетационный период растений заканчивается, — говорит источник. — Но у них есть свои многолетние наблюдения за территорией вокруг озера Донцо. С момента выделения финансирования обследование может занять не более месяца».

При этом обследовать всю ООПТ вокруг озера площадью в 950 га не планируется. Смета может составить до миллиона рублей, финансирование изыскивают из средств экономии комитета по природным ресурсам ЛО.

«Конкурсные процедуры займут минимум месяц, — рассказал «Фонтанке» начальник отдела ООПТ комитета по природным ресурсам Ленинградский области Фёдор Стулов. — Полевые исследования начнутся в августе. Обследовать планируется только территорию между озером и дорогой, где находится большинство отдыхающих. Мы считаем, что активисты — это не местные жители, а дачники, которые приезжают в Донцо, — не очень понимают режим особой охраны. Запрещается не ставить одну палатку, а устанавливать туристические лагеря. Запрещается разжигание костров, а мангал костром не является и за него штрафовать нельзя. У нас есть судебная практика, когда коллеги из других субъектов составляли протоколы на мангальщиков, но суд эти решения отменял. Но если угли из мангала высыпались на почвенный покров, это можно квалифицировать как нарушение. Отдыхающие есть на берегу озера только на протяжении пяти-шести выходных в самый жаркий период лета. Весь остальной год там нет никого. Территория, где отдыхают люди, составляет менее 2 % от общей площади памятника природы. Так что никакой катастрофы нет».

Местные жители уверены, что при цивилизованном подходе озеро Донцо и его окрестности могли бы стать популярным туристическим маршрутом.

«На озере Донцо Рерих писал эскизы для своей картины «Весна священная», — говорит Виктория Земцова. — Усадьба Рериха Извара находится рядом. И Пушкин в этим местах бывал, потому что Наталья Гончарова состояла в родстве с помещиком, которому принадлежали окрестные деревни. Этот «усадебный» маршрут был туристическим в советское время, по нему возили иностранцев. Туристам показывали уникальные альваровые луга на известковых плитах, краснокнижные цветы и лазурное озеро. Из Волосово привозили детей и студентов на экскурсии. В те годы не было понятия «экотропы», но маршруты были проложены, и туристам нельзя было не то что садиться или ложиться, а даже ступать на луга».

В администрации Калитинского сельского поселения рассказали, как правильно отдыхать на «ленинградских Мальдивах», ничего не нарушая. Парковаться — только на небольшой стоянке у деревни Донцо. На берегу обойтись без костров, мангалов и палаток. Ни в коем случае не купаться. Но, как следует из правил использования ООПТ «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо», кататься на сапе или надувной лодке с веслом — можно. Главное, чтобы у вашего плавсредства не было ничего, что напоминает мотор.

Очередной рейд комитета Госэконадзора на берегах «ленинградских Мальдив» проходит прямо в момент публикации этого текста — во всяком случае, так «Фонтанке» сообщили в комитете по природным ресурсам.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

