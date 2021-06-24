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Жертва Финского залива. В Петербурге собака не смогла вздохнуть через час после купания

Собака умерла после купания в Финском заливе в Петербурге

Ветеринарные врачи не смогли вернуть к жизни собаку, искупавшуюся в Финском заливе. Об этом «Фонтанке» рассказала 24 июня её хозяйка Ольга.

Петербурженка гуляла с новошотландским ретривером по пляжу между Солнечным и Сестрорецком в начале июня. Собака около часа провела в воде, а когда вышла на берег, то упала и потеряла сознание.

Ещё через час животное подключили к ИВЛ в ветклинике на Репищевой. Тело собаки охватил паралич. Через трое суток она умерла. Анализы причины гибели не раскрыли, тогда специалисты решили заглянуть в воду. Одной из возможных причин летального исхода названы сине-зелёные водоросли. Подробности истории читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

662341
но и хорошо.тчем этих гадов меньше.тем лучше.
заразу и вон оставлять в воде
Люблб только дрессированных .пусть лучше из под завалов людкй вытаскивают и наркоту ищут
а эти и маленькие гламурные с..ки только разорение,грязь везде и ненлрмальный лай
А еще и кусить могут в лучшем случаи
Ненужны
сдохла и черт с ней
туда и дорога
Владимир Иванов
Не через час после купания, а через час купания. Грамотеи фонтанные.
sektor7
Сдохла и сдохла. Есть повод обновить обстановку.
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