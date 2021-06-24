Жертва Финского залива. В Петербурге собака не смогла вздохнуть через час после купания

Петербурженка гуляла с новошотландским ретривером по пляжу между Солнечным и Сестрорецком в начале июня. Собака около часа провела в воде, а когда вышла на берег, то упала и потеряла сознание.



Ещё через час животное подключили к ИВЛ в ветклинике на Репищевой. Тело собаки охватил паралич. Через трое суток она умерла. Анализы причины гибели не раскрыли, тогда специалисты решили заглянуть в воду. Одной из возможных причин летального исхода названы сине-зелёные водоросли. Подробности истории читайте на «Фонтанке».

