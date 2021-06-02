Роспотребнадзор назвал всего четыре водоёма Ленобласти, где можно купаться

Освежиться в жаркий летний день без риска для здоровья можно только в четырёх водоёмах Ленобласти. Список безопасных озёр и рек для купания 2 июня опубликовало региональное управление Роспотребнадзора по результатам лабораторных исследований.

Среди рекомендуемых — озеро Донцо и река Луга в Волосовском районе, акватория реки Шингарки в деревне Низино Ломоносовского района, озеро Нестеровское в Тосненском районе. По микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологическим показателям к ним не придраться.