Роспотребнадзор назвал всего четыре водоёма Ленобласти, где можно купаться

Освежиться в жаркий летний день без риска для здоровья можно только в четырёх водоёмах Ленобласти. Список безопасных озёр и рек для купания 2 июня опубликовало региональное управление Роспотребнадзора по результатам лабораторных исследований.
Среди рекомендуемых — озеро Донцо и река Луга в Волосовском районе, акватория реки Шингарки в деревне Низино Ломоносовского района, озеро Нестеровское в Тосненском районе. По микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологическим показателям к ним не придраться.
По состоянию на 1 июня ни один из пляжей региона не получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Более 30 водоёмов, предполагаемых к использованию в рекреационных целях, не соответствуют гигиеническим нормативам:
1. Всеволожский район: поселок Воейково, озеро Корпинское; деревня Колтуши, озеро Колтушское; деревня Юкки, озеро Медное; поселок Токсово, озеро Курголовское; город Всеволожск, озеро Ждановское.
2. Волховский район: город Волхов, река Волхов; город Сясьстрой, река Сясь.
3. Гатчинский район: поселок Сиверский, река Оредеж; город Гатчина, озеро Филькино, поселок Кобринское, река Кобринка.
4. Ломоносовский район: поселок Большая Ижора, Финский залив; форт Красная Горка, Финский залив.
5. Кировский район: город Кировск, река Нева; город Отрадное, река Нева.
6. Киришский район: поселок Будогощь, озеро Светлое; поселок Пчева, река Волхов; город Кириши, река Волхов.
7. Кингисеппский район: город Кингисепп, река Луга; деревня Выбье, Финский залив.
8. Сланцевский район: город Сланцы, река Плюсса.
9. Приозерский район: поселок Сосново, озеро Раздолинское.
10. Подпорожский район: деревня Погра, река Свирь.
11. Лодейнопольский район: город Лодейное Поле, река Свирь.
12. Тосненский район: озеро Долгое, деревня Надино; карьер в поселке Шапки; город Тосно, река Тосно.
Роспотребнадзор будет проверять качество воды в 41 зоне рекреации до окончания купального сезона — по август включительно, отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее специалисты назвали 15 пляжей Петербурга, которые соответствуют нормам и безопасны для купания.