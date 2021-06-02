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Роспотребнадзор назвал всего четыре водоёма Ленобласти, где можно купаться

Где искупаться в Ленобласти

Освежиться в жаркий летний день без риска для здоровья можно только в четырёх водоёмах Ленобласти. Список безопасных озёр и рек для купания 2 июня опубликовало региональное управление Роспотребнадзора по результатам лабораторных исследований.

Среди рекомендуемых — озеро Донцо и река Луга в Волосовском районе, акватория реки Шингарки в деревне Низино Ломоносовского района, озеро Нестеровское в Тосненском районе. По микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологическим показателям к ним не придраться.

По состоянию на 1 июня ни один из пляжей региона не получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Более 30 водоёмов, предполагаемых к использованию в рекреационных целях, не соответствуют гигиеническим нормативам:

1. Всеволожский район: поселок Воейково, озеро Корпинское; деревня Колтуши, озеро Колтушское; деревня Юкки, озеро Медное; поселок Токсово, озеро Курголовское; город Всеволожск, озеро Ждановское.

2. Волховский район: город Волхов, река Волхов; город Сясьстрой, река Сясь.

3. Гатчинский район: поселок Сиверский, река Оредеж; город Гатчина, озеро Филькино, поселок Кобринское, река Кобринка.

4. Ломоносовский район: поселок Большая Ижора, Финский залив; форт Красная Горка, Финский залив.

5. Кировский район: город Кировск, река Нева; город Отрадное, река Нева.

6. Киришский район: поселок Будогощь, озеро Светлое; поселок Пчева, река Волхов; город Кириши, река Волхов.

7. Кингисеппский район: город Кингисепп, река Луга; деревня Выбье, Финский залив.

8. Сланцевский район: город Сланцы, река Плюсса.

9. Приозерский район: поселок Сосново, озеро Раздолинское.

10. Подпорожский район: деревня Погра, река Свирь.

11. Лодейнопольский район: город Лодейное Поле, река Свирь.

12. Тосненский район: озеро Долгое, деревня Надино; карьер в поселке Шапки; город Тосно, река Тосно.

Роспотребнадзор будет проверять качество воды в 41 зоне рекреации до окончания купального сезона — по август включительно, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее специалисты назвали 15 пляжей Петербурга, которые соответствуют нормам и безопасны для купания.

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Комментарии (1)

shushu
Выборгский район пока что не проверили
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