Порван снаружи, но цел внутри. Петербуржцы получают свой багаж из Дубая, задержавшийся из-за ливней

Путешественники начали получать свой багаж, которой сдали в аэропорту Дубая во время мощного шторма. В частности, свои вещи получил петербуржец Далер, о чем он и рассказал «Фонтанке» 29 апреля. С момента, как он прилетел домой, прошла почти неделя.
«Моя история закончилась хэппи эндом. Я вчера получил свой багаж. Не считая, что порвали багаж, внутри все было в порядке», - сообщил мужчина.
Он отметил, что поддерживает связь с семьей других пассажиров, которые вместе с ним ждали рейс из Дубая. Они тоже получили багаж.
Далер планирует обратиться в авиакомпанию с жалобой, чтобы получить хотя бы частичную компенсацию, хотя, по его наблюдениям, в основном пассажиры, испытавшие трудности с задержками рейсов и получением багажа, этого не делают.
На крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов Дубай 16-17 апреля обрушились сильнейшие ливни, которые в том числе парализовали работу местного аэропорта. Путешественникам, чьи вылеты были назначены в эти даты, пришлось задержаться в стране, тратя дополнительно деньги на проживание и питание. Из-за непогоды и задержки рейсов, в аэропорту произошла неразбериха с багажом, в результате которой некоторые туристы сначала покинули Дубай налегке. Багаж «догнал» их спустя несколько дней.