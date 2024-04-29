Порван снаружи, но цел внутри. Петербуржцы получают свой багаж из Дубая, задержавшийся из-за ливней

Путешественники начали получать свой багаж, которой сдали в аэропорту Дубая во время мощного шторма. В частности, свои вещи получил петербуржец Далер, о чем он и рассказал «Фонтанке» 29 апреля. С момента, как он прилетел домой, прошла почти неделя.



«Моя история закончилась хэппи эндом. Я вчера получил свой багаж. Не считая, что порвали багаж, внутри все было в порядке», - сообщил мужчина.

Он отметил, что поддерживает связь с семьей других пассажиров, которые вместе с ним ждали рейс из Дубая. Они тоже получили багаж.