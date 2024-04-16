Дубай уходит под воду. Посмотрите, как самолет превратился в гидроплан

Автор: The National News / YouTube
На Объединенные Арабские Эмираты обрушились сильные ливни. Улицы городов превратились в реки, дороги перекрывают, отменены десятки авиарейсов. В Сети делятся впечатляющими видео происходящего.
За ночь с понедельника на вторник в Дубае выпало более 30 мм осадков, сообщает 16 апреля ТАСС со ссылкой на Национальный метеорологический центр ОАЭ. На данный момент фиксируют уже 55 мм, и это при том, что месячная норма осадков для Дубая в апреле — 3 мм, отмечает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. К концу дня ожидают, что это значение превысит 150 мм.
Автор: Gulf News / YouTube
Власти ОАЭ призывают жителей не выходить из дома без необходимости. В Дубае объявлен оранжевый уровень погодной опасности, госучреждения, школы, университеты и многие частные компании перешли на дистанционный режим.
Автор: Weather wev / YouTube
Вода залила улицы в низинах и ряд дорог. Из-за подтопления экстренные службы закрыли некоторые дороги в Абу-Даби, Дубае, Шардже и Рас-эль-Хайме. В международном аэропорту Дубая с полуночи по тихоокеанскому времени отменили в общей сложности 45 рейсов: 21 вылетавший и 24 прибывавших, сообщается на сайте аэропорта. Еще три рейса были направлены в соседние аэропорты. В Сети появилось видео, как самолет взлетает прямо с затопленной полосы.
Автор: MrKannampuzha / YouTube
Из-за сильного шторма днем все операции в аэропорту были приостановлены на 25 минут. Подъездные дороги к аэропорту сильно затопило. Были задействованы группы быстрого реагирования, говорится в сообщении.
Автор: Weather & Radar India / YouTube
Ожидается, что ливни в ОАЭ будут идти до среды, 17 апреля, после чего начнут стихать.