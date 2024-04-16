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    Дубай уходит под воду. Посмотрите, как самолет превратился в гидроплан

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    12 комментариев

    Автор: The National News / YouTube

    На Объединенные Арабские Эмираты обрушились сильные ливни. Улицы городов превратились в реки, дороги перекрывают, отменены десятки авиарейсов. В Сети делятся впечатляющими видео происходящего.

    За ночь с понедельника на вторник в Дубае выпало более 30 мм осадков, сообщает 16 апреля ТАСС со ссылкой на Национальный метеорологический центр ОАЭ. На данный момент фиксируют уже 55 мм, и это при том, что месячная норма осадков для Дубая в апреле — 3 мм, отмечает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. К концу дня ожидают, что это значение превысит 150 мм.

    Автор: Gulf News / YouTube

    Власти ОАЭ призывают жителей не выходить из дома без необходимости. В Дубае объявлен оранжевый уровень погодной опасности, госучреждения, школы, университеты и многие частные компании перешли на дистанционный режим.

    Автор: Weather wev / YouTube

    Вода залила улицы в низинах и ряд дорог. Из-за подтопления экстренные службы закрыли некоторые дороги в Абу-Даби, Дубае, Шардже и Рас-эль-Хайме. В международном аэропорту Дубая с полуночи по тихоокеанскому времени отменили в общей сложности 45 рейсов: 21 вылетавший и 24 прибывавших, сообщается на сайте аэропорта. Еще три рейса были направлены в соседние аэропорты. В Сети появилось видео, как самолет взлетает прямо с затопленной полосы.

    Автор: MrKannampuzha / YouTube

    Из-за сильного шторма днем все операции в аэропорту были приостановлены на 25 минут. Подъездные дороги к аэропорту сильно затопило. Были задействованы группы быстрого реагирования, говорится в сообщении.

    Автор: Weather & Radar India / YouTube

    Ожидается, что ливни в ОАЭ будут идти до среды, 17 апреля, после чего начнут стихать.

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    Комментарии 12

    Ленинградский партизан16 Апр 2024 в 20:06
    Целый месяц накануне прорыва дамбы в Орске за ее состоянием следили лишь два человека, выяснили «Известия». А за два дня до ЧП власти города приняли отчет подрядчика о том, что защитное сооружение эксплуатируется штатно. При этом за последние годы объем работ по обслуживанию дамбы сократился в три–четыре раза. Упали — с 2,7 до 1,6 млн рублей — и расходы на ее эксплуатацию. Контракты на противопаводковые работы были столь незначительны и невыгодны, что подрядчики отказывались от участия в тендерах, сообщил один из них. В то же время огромные суммы чиновники закладывают на не самые очевидные статьи расходов. Так, 4,1 млн рублей в этом году запланировали на уход за клумбами на одной из развязок, еще 727 тыс. — на такие же цветники рядом с мэрией, а 268 млн — т.е. в 167 раз больше, чем на годовое содержание дамбы — на благоустройство площади перед администрацией
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