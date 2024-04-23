«Ровно неделя, как я сдал багаж». Россиянин, застрявший в Дубае, добрался до Петербурга налегке

В аэропорту Дубая остаются пассажиры, которые до сих пор не вылетели в Россию после мощного ливня 16 апреля, когда в городе выпала более чем годовая норма осадков. В Эмиратах находятся российские граждане, которые приобрели билеты на рейсы иностранных авиакомпаний, хотя часть из них уже добралась до места назначения. Как рассказал 23 апреля житель Петербурга Далер, который должен был вылететь 16 апреля рейсом EK175 авиакомпании Emirates, он добрался до города только 21 числа. Однако по прибытии в Пулково мужчина узнал, что прилетел налегке — его багаж остался в Дубае.

«Из 450 пассажиров получили багаж только 150. Со следующим после нашего рейсом произошло то же самое. Сегодня ровно неделя, как я сдавал багаж... Вчера в кол-центре обещали мне разобраться с багажом и сказали, что я должен сегодня получить его», — рассказал Далер.

Он рассказал «Фонтанке», что ему повезло в принципе улететь оттуда. За пять лишних дней, что он провел в затопленном Дубае, мужчина потратил в общей сумме 71 тысячу рублей — 55 тыс. за три ночи в отеле и еще 15 тыс. на повседневные расходы. Никакой информации по поводу возмещения ущерба авиаперевозчик не предоставил.