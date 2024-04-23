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    Трамвай столкнулся с грузовиком

    «Ровно неделя, как я сдал багаж». Россиянин, застрявший в Дубае, добрался до Петербурга налегке

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    8 комментариев

    В аэропорту Дубая остаются пассажиры, которые до сих пор не вылетели в Россию после мощного ливня 16 апреля, когда в городе выпала более чем годовая норма осадков. В Эмиратах находятся российские граждане, которые приобрели билеты на рейсы иностранных авиакомпаний, хотя часть из них уже добралась до места назначения.

    Как рассказал 23 апреля житель Петербурга Далер, который должен был вылететь 16 апреля рейсом EK175 авиакомпании Emirates, он добрался до города только 21 числа. Однако по прибытии в Пулково мужчина узнал, что прилетел налегке — его багаж остался в Дубае.

    «Из 450 пассажиров получили багаж только 150. Со следующим после нашего рейсом произошло то же самое. Сегодня ровно неделя, как я сдавал багаж... Вчера в кол-центре обещали мне разобраться с багажом и сказали, что я должен сегодня получить его», — рассказал Далер.

    Он рассказал «Фонтанке», что ему повезло в принципе улететь оттуда. За пять лишних дней, что он провел в затопленном Дубае, мужчина потратил в общей сумме 71 тысячу рублей — 55 тыс. за три ночи в отеле и еще 15 тыс. на повседневные расходы. Никакой информации по поводу возмещения ущерба авиаперевозчик не предоставил.

    Ранее ТАСС сообщал, что международный аэропорт Дубая возвращается к нормальной работе. Все три терминала обслуживают пассажиров в обычном режиме. Однако некоторые международные рейсы, которые были отменены или задержаны, отправляются с задержкой. Кроме того, авиакомпания Emirates сообщила, что некоторые пассажиры, прибывшие в Дубай, до сих пор не смогли получить свой багаж.

    В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились проливные дожди, к вечеру 17 апреля в городе выпала более чем годовая норма осадков — 12 см. Это привело к коллапсу в работе аэропорта.

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    Комментарии 8

    firma23 Апр 2024 в 12:58
    Ну ничего, россиянин Далер за неделю отобьёт потраченное. Курьером. По Росстату
    +0−0
    theHard23 Апр 2024 в 12:55
    бывает,
    катаклизм🙄

    кое-где дела и похуже,
    с теми же наводнениями, например.
    +0−0
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