«У нас в отеле "всё схвачено"»: как мошенники зарабатывают миллионы на обмане туристов на российском юге

Пока на набережной Ялты не сильно многолюдно, но, по данным Министерства курортов и туризма Крыма, отели и санатории Южного берега Крыма забронированы на майские праздники от 50 до 100 процентов Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Весной туристический сезон начинается не только у отелей и пансионатов, мошенники тоже открывают охоту на беспечных отдыхающих. Мечтающих провести отпуск шикарно, но за копейки, по-прежнему достаточно, а значит, аферисты не перестанут ловить туристов на «бесплатный сыр». MSK1.RU c экспертами рассказывает о новых методах легкого отъема денег у доверчивых граждан.



Сайт есть, а отеля нет — По моим наблюдениям, мошенников, специализирующихся на обмане туристов, в последние годы не прибавляется, но и меньше не становится, — говорит глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. — И пользуются они, как правило, теми же методами, что и раньше, может, с некоторой поправкой на текущую ситуацию.

Самая старая, но по-прежнему результативная афера — продажа путевок на фейковых сайтах гостиниц и пансионатов. На таком сайте почти полностью копируется дизайн настоящего, фото отеля, номеров, территории соответствуют действительности, фальшивые только расценки с привлекательными скидками и реквизиты для оплаты. Турист отправляет свои деньги мошенникам, приезжает в отель, а там, естественно, никаких сведений о бронировании и оплате отдыха нет.

Еще один вариант — создание рабочего сайта для несуществующего отеля или отель, который временно не работает. Схема та же — хорошие скидки, красивые фотографии и «левые» реквизиты, на которые уходят деньги отдыхающих.

За последние пять лет были найдены и осуждены несколько групп мошенников, которые использовали этот способ выманивания денег. Но появляются новые аферисты, они создают новые сайты-двойники, а туристы всё так же отдают им свои деньги.



Яхты для прогулок и рыбалки ждут туристов у ялтинских причалов — на майские обещают спокойное море Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





— Мы давно работаем на рынке, а в Евпатории являемся одним из крупнейших туроператоров, поэтому несчастные обманутые туристы часто звонят нам — пытаются узнать, где же отель, в который они приехали отдыхать, и есть ли он вообще? Ведь по адресу, куда направила их туркомпания, нет никаких гостиниц и пансионатов, — рассказывает директор туристической компании «Мир путешествий» Владимир Машуков.



Уже несколько лет он отслеживает сайты аферистов и разоблачает их на странице, которая так и называется: «Списки мошенников и как их распознать».

— Мы старались по возможности помочь обманутым туристам. И постепенно у меня стала вырисовываться картинка: я уже знал названия и реквизиты аферистов, адреса их фальшивых сайтов, имена-фамилии директоров мошеннических компаний. Всё это я публиковал на нашей странице, чтобы туристы, прежде чем отдать свои деньги, могли проверить, не связались ли с ними мошенники. А параллельно сообщал информацию полиции, — рассказывает Владимир Машуков. — К моем огромному удовлетворению, несколько мошеннических организаций удалось арестовать и засудить.

По словам неравнодушного директора туристической компании, достаточно, чтобы фейковый сайт проработал три-четыре месяца, и можно закрываться, подсчитывая прибыли.

— В среднем за двухнедельный отдых в Евпатории, например, турист отдает от 30 до 50 тысяч рублей. С мая по сентябрь можно получить на обмане несколько миллионов, — рассказывает Владимир Машуков. — Даже если туристы отправят не всю сумму, а только предоплату за бронь, то и в этом случае мошенники прилично заработают. И не забывайте, что мошенники постоянно меняют свою тактику.



«Дайте доступ к телефону!» Чем совершеннее становятся IT-технологии, тем чаще меняют свою тактику мошенники. Например, в этом сезоне аферисты предлагают не отдать им деньги за отдых в отеле, а, наоборот, заработать на туристических услугах. Схема простая — через мессенджеры с потенциальными жертвами связываются якобы менеджеры туристических фирм или сервисов по бронированию билетов или отелей. И предлагают непыльный способ получить 20–30 тысяч в месяц. Всего-то нужно выставлять свои оценки и писать отзывы на работу туристических сервисов. Якобы это должно привлечь число клиентов и повысить заработки компании. Но перед получением работы нужно пройти онлайн-собеседование. Для этого мошенники просят включить экран своего мобильного телефона, чтобы присоединиться к онлайн-встрече. Оценивают, какие приложения закачаны у потенциальной жертвы, и пытаются получить к ним доступ. Например, предлагают оформить что-то через личный кабинет на «Госуслугах» или через личный кабинет банка. Это может быть карта «тайного покупателя», которую нужно будет использовать на туристических сервисах.

Уловки разные, итог один — так как режим демонстрации экрана включен, мошенники видят все коды доступа к приложениям жертвы из смс. Они крадут реквизиты, паспортные данные и очищают счета или совершают покупки на деньги обманутого человека. Естественно, после этого общение прекращается, а вернуть средства практически невозможно. — Конечно, рассказ «майора полиции» о том, что прямо сейчас с вашего счета выводят накопленные деньги, действует горазд эффективнее на доверчивых людей, чем предложение заработать на туризме, и, тем не менее, люди всё равно попадаются, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. Частники — зона повышенного риска Главным крючком, на который мошенники по-прежнему ловят жертв, остается жадность. Желанием отдохнуть за копейки особенно лихо пользуются так называемые частные турагенты. В Сети можно найти десятки возмущенных комментариев, посвященных таким мошенникам. Например, на сайте «Мошенников.нет». Некоторые обманули уже сотни туристов, но продолжают «работать» даже под подпиской о невыезде, как обвиняемая Валерия Бурмейстер из Санкт-Петербурга. Пока идут суды в Питере и Москве и обманутые ею туристы пытаются вернуть десятки миллионов рублей, «турагентка» продолжает продавать дешевые туры и авиабилеты.

Блогер из Казани Илюса Миннегалеева стала популярной, приняв участие в шоу телеканала «Пятница» «Четыре свадьбы». И на волне известности и доверия смогла обмануть более тысячи туристов на почти 20 миллионов рублей. Сейчас она живет в Дубае, откуда и продолжает свою деятельность «турагента». Фото с личной странице в соцсети https://m.vk.com/19ilyca94 Поделиться Поделиться





Еще одна «легенда» рынка туристического обмана — блогер из Казани Илюса Миннегалеева — предлагает туры в Дубай, где сейчас поселилась, несмотря на то, что объявлена в федеральный розыск. Она уже успела обмануть более тысячи туристов на 19 миллионов рублей, обещая туры в 4–5-звездочные отели Дубая с питанием за 35 тысяч рублей. Но, видно, деньги кончились, и в ход пошли совсем фантастические предложения — пять дней в Дубае за 7–9 тысяч рублей, в которые входит проживание и перелет. И пока решается вопрос с ее экстрадицией в Россию, на предложение «турагентки» продолжают клевать ослепленные низкими ценами туристы.



Общая черта мошенников — они настаивают на том, чтобы деньги переводились не на счет юридического лица, а на частные банковские карты, часто зарегистрированные даже не на них. Затем под разными предлогами отдых срывается: у отеля начались сложности, из-за технической ошибки гостиница не видит оплату, умер владелец и отель закрылся… Вариантов масса. А вот способов вернуть свои средства практически нет. — Если тур за рубеж или отдых на российском юге предлагает частное лицо или ИП, то лучше не связываться, — предупреждает Сергей Ромашкин. — При форс-мажоре единственный способ вернуть деньги — это договорные отношения. То есть у туриста с юридическим лицом должен быть оформлен договор, в котором туроператор берет на себя определенные обязательства.

Южнобережные пляжи вовсю готовят к прибытию туристов: пока Черное море у берегов Крыма прогрелось до 14–15 градусов — для купания прохладно, но для любителей освежиться подойдет Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





И не просто туроператор или туристическая фирма, а только та, что имеет право оказывать услуги на законных основаниях. У каждой турфирмы есть номер, зарегистрированный в Реестре туроператоров. Добросовестные игроки рынка обязательно его указывают. На сайте Минэкономразвития можно посмотреть, есть ли у компании такой регистрационный номер. Если он отсутствует — это или мошенники, или фирма, работающая в «сером поле». В обоих случаях от таких нужно держаться в стороне. — Туроператоры получают от отелей 18–20 процентов скидки. Туристам они дают максимум 10–12 процентов. Предлагать больше — значит, работать в убыток, поэтому, если вы видите скидки больше 20 процентов — вас обманывают, — говорит Сергей Ромашкин. Должная осмотрительность — Туризм — это не товарный бизнес, поэтому в нём распространена частичная оплата, оплата при заезде в отель или санаторий, — объясняет Сергей Ромашкин. — И это прекрасный индикатор добросовестности туроператора или средства размещения. Если вас торопят, заставляют перечислить всю сумму сразу, значит, что-то нечисто. Лучше от покупки такого отдыха отказаться.



На что стоит обращать внимание туристу перед тем, как отдать деньги туроператору:

проверить, например, на сайте «Яндекса», существует ли отель или пансионат, в который предлагают путевку. Найти его официальный сайт, позвонить и узнать, работают ли они в этом сезоне, сотрудничают ли с определенными туристическими агентствами;

прочесть самому отзывы других отдыхающих и узнать, соответствуют ли предоставляемые услуги предлагаемым туристу;

оплатить лишь часть отдыха, например, минимальное бронирование, а также четко узнать условия, при которых деньги за бронь могут быть возвращены туристу.

— Я бы советовал всем туристам использовать «должную осмотрительность» — не торопиться с оплатой и перед тем, как переводить средства, особенно при самостоятельном бронировании, проверить, туда ли они пойдут, — советует Сергей Ромашкин. — Создание заявки на отдых и оплата разнесены по времени. Поэтому, прежде чем платить, позвоните в отель или пансионат, спросите, видят ли они вашу заявку, всё ли оформлено правильно. И только после этого отправляйте деньги. Но даже после этого не теряйте бдительность. Как-то наши клиенты прилетели вечером в Сочи, а отдыхать должны были в отеле в Абхазии. Ночью таксист повез их по адресу отеля. Приехали — а там пусто, никакой гостиницы нет. Они в шоке, но таксист не растерялся, отвез к своему родственнику и поселил за большие деньги. К счастью, утром мы помогли им выяснить, что их обманули и не повезли по адресу отеля, чтобы вынудить поселиться в другом месте. Я это к тому, что бдительность нельзя терять до того момента, как вы оказались в выбранном номере. Вот тут уже нужно расслабиться и получать удовольствие.