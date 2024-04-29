У Суздальских озёр полиция искала следы массовой драки. Подростковый бой попал на видео

Толпа боевых детей тревожила прохожих в Выборгском районе Петербурга. Самых активных усмиряли с оружием в руках, в больнице тот, за кого болели громче.
Звонки о массовой драке неподалёку от станции «Озерки» начали поступать в полицию накануне незадолго до восьми часов вечера, стало известно «Фонтанке» 29 апреля. Одна из звонивших насчитала порядка тридцати подростков, другая рассказала о десяти молодых людях, которые якобы выясняли отношения на кулаках ближе к Суздальским озёрам.
К приезду полицейских компания разбежалась. Судя по видео, опубликованному в телеграм-канале RUS_CRIMINAL, спарринг устроили двое, за его развитием следили более пятнадцати подростков в толстовках с белым пауком. Такие носят представители так называемой ЧВК «Редан». «Фонтанка» рассказывала об их драках с офниками, происходивших в ТРК в прошлом году.
тг-канал RUS CRIMINAL
Болельщики снимали бой на видео и подбадривали участников. Громче всего выкрикивали имя одного. Его тёзка через пару часов поступил в больницу с выбитыми зубами и ушибами и ссадинами на лице. 15-летнего пациента поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии. По предварительным данным, он объяснил свои травмы нападением семерых незнакомцев.
тг-канал RUS CRIMINAL
Борьбе у Суздальских озёр помешали прохожие. Как говорят, мордобой останавливали с чем-то похожим на пистолет в руках.