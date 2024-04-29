    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, вос

    772мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.78eur98.03

    Как сажать клубнику весной: чем подкормить и обработать кусты от вредителей, чтобы получить сладкие ягоды

    Весной нужно обязательно внести азот в почву

    1211
    1 комментарий
    Стоит всегда выбирать районированные сорта, чтобы заморозки не могли погубить все труды
    Стоит всегда выбирать районированные сорта, чтобы заморозки не могли погубить все трудыФото: Дарья Селенская / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Клубника, а если говорить правильно, земляника садовая — одна из самых любимых ягод у дачников. Она требует особого ухода, регулярных подкормок и защиты от вредителей. Весной очень важно сделать всё верно, чтобы летом получить крупные и сладкие ягоды. Разбираемся с агрономом во всех тонкостях посадки и выращивания клубники.

    Чем обработать клубнику от вредителей весной

    Опытные дачники с уже сформированными грядками должны не забывать, что вредители легко могут уничтожить даже самые крепкие растения, что тут говорить о свежих посадках и молодых кустах.

    — Если замучил земляничный клещ, то очень эффективный метод борьбы с ним — это на несколько дней в жаркую погоду закрыть грядки полиэтиленовой пленкой. Там повышается температура до 50 градусов, которая не дает клещу развиваться, он погибает, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

    В мае можно обработать грядки акарицидами, но только когда растения находятся в самой ранней фазе и едва начали отращивать листву. Так вы защитите свои растения и при этом не нанесете серьезного вреда химией.

    А для того, чтобы земляничный клещ не заводился, нужно отрегулировать режим полива.

    — Клещ развивается там, где очень часто поливают землянику, особенно поверх листвы. Высокая температура воздуха от +25 градусов и полив сверху обеспечат быстрое развитие вредителя, — предупреждает специалист. — Нужно не перебарщивать с водой. Так и ягода будет слаще.

    Чем подкормить клубнику для хорошего урожая

    Сейчас на рынке очень много препаратов, которые обещают богатый урожай, но не стоит перебарщивать с химией, если есть более безопасные способы.

    Многие дачники просто вносят перегной под кусты и рыхлят землю. Но всё же талые воды из года в год делают свое дело: выносят азот из верхних слоев почвы.

    — Весной нужно обязательно внести мочевину — это самое эффективное удобрение для земляники. Достаточно 30 г на кв. м. Можно и не рыхлить, так как сейчас достаточно влаги, — отметила Людмила Шубина.

    Если вы боитесь перекормить кусты, то можно уменьшить дозировку до 15–20 г на кв. м. И обязательно нужно убрать с кустов старые листы.

    Когда сажать клубнику весной

    Чем раньше в мае вы высадите кусты, тем лучше. К этому времени снег уже сойдет, земля будет насыщена влагой.

    — Здесь нужно смотреть на «спелость почвы». Как только почва становится рыхлой, без грязи, в нее можно воткнуть лопату, то тогда можно высаживать кусты. Нужно выбирать районированные сорта, устойчивые к холоду, — напомнила агроном.

    По лунному календарю садовода самые благоприятные дни в мае для высадки клубники — 10, 11, 31-е. Нейтральные — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 24-е. Не стоит заниматься огородом 6 мая.

    Среди среднеспелых сортов стоит обратить внимание на «первоклассницу», «солнечную поляну», «даренку», «фестивальную», крупноплодные — «диамант» и «сладкоежка»

    Как сажать клубнику весной

    Кусты клубники можно высаживать в два или один ряд. Расстояние между растениями в одном ряду — минимум 30 см. Если высаживать ближе, то урожай будет не такой богатый, как хотелось бы. Расстояние между рядами — минимум 70 см.

    Землю перед посадкой нужно хорошо перекопать. В каждой лунке стакан перегноя смешать с чайной ложкой древесной золы и суперфосфата двойного.

    — Так вы закладываете все необходимые вещества, которые понадобятся растениям для укоренения. Можно будет рассчитывать и на небольшой урожай в этом году, — отметила агроном.

    Новые кусты нужно сажать ежегодно, так как срок жизни растений — 4 года, их нужно регулярно менять, чтобы получать достаточный урожай.

    Стоит всегда выбирать районированные сорта, чтобы заморозки не могли погубить все труды
    Стоит всегда выбирать районированные сорта, чтобы заморозки не могли погубить все трудыФото: Дарья Селенская / Городские порталы

    По теме

    ДачаСадОгородКлубникаЗемляника
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Что не так, Господи?!..)29 Апр 2024 в 08:26
    Помнится.., или не помнится но, где-то конец 80-ых, начало 90-ых, словом - на рубеже, была такая Акция, что можно поехать в Область, насобирать Клубнику своими ручками в ящечки и, соответственно собранному, по весу, получить процент, собственно самой Клубникой!..) - Забавно! И, вы вот так поехали? - Господи, почему нет, не я уже тогда рулил, а ей - хотелось Клубники но, наверное, больше ей хотелось Общества, типа, в Едином Порыве..) - Ага, кажется помню, белый бидон.. - Да, всё так, пособирали мы, затем, всё у нас взвесили и - насыпали нам полный 3-х литровый бидон Клубники! - Что-то ты не договариваешь! - Господи, мне стыдно сейчас будет! - Опять и снова?..) - Под стройотрядовской курткой у меня были.. килограммов 10 клубники, в пакете полиэтиленовом, как сказала Жена - для варенья, не важно если слегка раздавится..) - Ой-ой-ой, ай-ай-ай! Почти что Бонни и Клайд вы! - Ровно так! - Т.е., цель была.. не варенье но, бросить вызов.. Окружающему Миру, так ск. - Миропорядку? - Прости!..)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close