В КЧР боевики напали на пост ДПС. Им ответили

Пятеро вооруженных местных жителей напали на наряд ДПС МО МВД России «Карачаевский», несущий службу в поселке Мара Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. Об этом 29 апреля сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел 28 апреля. Боевики подъехали к полицейским на автомашине «ВАЗ-2109», бросили в их сторону взрывное устройство, после чего начали стрельбу из огнестрельного оружия. Правоохранители открыли ответный огонь.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Нападавшие были ликвидированы. На месте погибли двое сотрудников полиции, еще четверо доставлены в больницу — их состояние, по данным регионального Минздрава, стабильно тяжелое.
Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов. На месте работают следователи, изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных взрывных устройств.
«Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», — добавили в Следкоме. Тогда тоже были убиты двое полицейских, один пострадал.