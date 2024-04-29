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    Оставшиеся работать в России западные банки утроили прибыль и заплатили в четыре раза больше налогов

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    Европейские банки, которые не ушли из России после начала боевых действий на Украине, в 2023 году получили втрое больше прибыли, чем в 2021-м, и заплатили в бюджет страны в четыре раза больше налогов, сообщает 29 апреля газета Financial Times.

    Речь идет о банках Raiffeisen Bank International (штаб-квартира в Австрии), Unicredit (Италия), ING (Нидерланды), Commerzbank (Германия), Deutsche Bank (Германия), Intesa Sanpaolo (Италия) и OTP (Венгрия). Как подсчитало издание, в 2023 году они заплатили в России более 800 миллионов евро налогов, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Совокупная прибыль этих банков за аналогичный период выросла в три раза и составила более трех миллиардов евро.

    Газета называет это примером того, как оставшиеся в России банки помогают ей поддерживать финансовую стабильность, несмотря на санкции. Ограничения, введенные в отношении российских банков, сыграли на руку западным банкам, которые, сохранив доступ к международным платежным системам, существенно увеличили операции.

    Сильнее всех свое положение на рынке улучшил Raiffeisen Bank, российская «дочка» которого в 2022 году по уровню чистой прибыли заняла второе место после Сбербанка. На австрийскую группу пришлось более половины выплаченных налогов. Изучив вакансии Райффайзенбанка в России, издание решило, что у него есть амбициозные планы по расширению клиентской базы.

    RBI уже не раз откладывала уход из страны, ссылаясь на сложности.

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