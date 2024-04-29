Оставшиеся работать в России западные банки утроили прибыль и заплатили в четыре раза больше налогов

Европейские банки, которые не ушли из России после начала боевых действий на Украине, в 2023 году получили втрое больше прибыли, чем в 2021-м, и заплатили в бюджет страны в четыре раза больше налогов, сообщает 29 апреля газета Financial Times.



Речь идет о банках Raiffeisen Bank International (штаб-квартира в Австрии), Unicredit (Италия), ING (Нидерланды), Commerzbank (Германия), Deutsche Bank (Германия), Intesa Sanpaolo (Италия) и OTP (Венгрия). Как подсчитало издание, в 2023 году они заплатили в России более 800 миллионов евро налогов, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Совокупная прибыль этих банков за аналогичный период выросла в три раза и составила более трех миллиардов евро.