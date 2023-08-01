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    Австрийская Raiffeisen Bank International отложила уход из России на конец 2023 года

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    Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сдвинула сроки выделения своего российского бизнеса с конца сентября на конец 2023 года. Об этом 1 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова генерального директора группы Йоханна Штробля.

    «На нашем прошлом звонке мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это представляется маловероятным», — сказал он на конференц-звонке с аналитиками.

    Штробль сообщил, что группа продолжает работать над выделением российского бизнеса и теперь планирует провести его в конце 2023 года. При этом, по его словам, вариант с продажей российских активов «остается на столе», и он менее сложный, чем выделение, с точки зрения одобрения российскими властями.

    Гендиректор RBI добавил, что неформальное исследование возможности одобрения спин-оффа заняло больше времени, чем он ожидал. «Может быть, у российских властей столько много дел, что они задерживают (решение этого вопроса. — FM)», — цитирует топ-менеджера издание Frank Media.

    Эпопея с уходом Raiffeisen Bank International из России после начала конфликта на Украине длится почти полтора года. Как ранее писали, RBI рассматривает возможность обмена своей российской «дочки» на европейские активы одного из госбанков — Сбера или ВТБ. Также сообщалось и том, что австрийцы могу продать актив.

    Российский Райффайзенбанк стал единственной финансовой организацией из топ-10 крупнейших банков в стране по размеру активов, которой удалось не только получить прибыль по итогам 2022 года, но и приумножить ее. Его чистая прибыль по МСФО выросла в 4,3 раза и составила 2 млрд евро, по РСБУ — увеличилась в 3,6 раза, до 141 млрд рублей. Это второй результат после Сбера.

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    Комментарии 4

    Гость01 Авг 2023 в 18:25
    Уходя - уходи!
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