Австрийская Raiffeisen Bank International отложила уход из России на конец 2023 года

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сдвинула сроки выделения своего российского бизнеса с конца сентября на конец 2023 года. Об этом 1 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова генерального директора группы Йоханна Штробля.



«На нашем прошлом звонке мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это представляется маловероятным», — сказал он на конференц-звонке с аналитиками.

Штробль сообщил, что группа продолжает работать над выделением российского бизнеса и теперь планирует провести его в конце 2023 года. При этом, по его словам, вариант с продажей российских активов «остается на столе», и он менее сложный, чем выделение, с точки зрения одобрения российскими властями.