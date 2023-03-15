Австрийское СМИ узнало о возможной схеме выхода «Райффайзенбанка» из России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) изучает возможность выхода из России путем обмена активов своей российской дочерней кредитной организации на активы Sberbank Europe. Об этом 15 марта сообщает австрийское издание Der Standard.
По данным издания, обсуждается вариант бартерной сделки, в результате которой активы Sberbank Europe отойдут RBI, а российские активы «Райффайзенбанка» — Сбербанку. Такой вариант позволит обеим сторонам выйти из сложной ситуации. Сейчас Сбербанк из-за санкций не может получить прибыль от прямой продажи своих иностранных активов. В то же время из-за ответных санкций Raiffeisen не может получить дивиденды от своего дочернего банка в России.
Комментируя эту информацию, представитель австрийского банка назвал вероятность проведения сделки по обмену активами «теоретическим соображением». «По такому обмену активами нет ни соглашения, ни каких-либо других конкретных шагов по его осуществлению», — отметил он. В Raiffeisen также подчеркнули, что соблюдают все санкционные ограничения и любые возможные сделки будут заключаться с согласия властей при наличии всех необходимых разрешений.
Предположение о том, что Raiffeisen уйдет из России с помощью обмена своих активов в стране на зарубежные активы одного из российских госбанков, звучит не впервые. В сентябре 2022 года издание Frank Media сообщило о возможном обмене «Райффайзенбанка» на активы VTB Bank Europe. Глава ВТБ Андрей Костин подтверждал эти переговоры, однако говорил, что такой обмен «не находит решения на политическом уровне».