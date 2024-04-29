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    Неужели всё забыли? Попробуйте отгадать советский фильм по одной фразе

    Ай-лю-лю потом, а сейчас — тест на истинного киномана

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    Сейчас узнаем, кто тут бывалый киноман
    Сейчас узнаем, кто тут бывалый киноманКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы
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    У персонажей советского кино была настоящая суперспособность — сыпать цитатами, которые тут же уходили в народ. За всю историю советского кино известных фраз накопилось столько, что сейчас многие уже и не вспомнят, кого цитируют. Или вы из тех, кто знает наизусть все фильмы прошлого? Покажет тест: попробуйте отгадать, в каких советских лентах герои произносили эти 10 фраз.

    «Бог-то не Тимошка, видит немножко»

    «От большинства людей остается только тире между двумя датами»

    «Не виноватая я, он сам пришел!»

    «Какая отвратительная рожа!»

    «Хорошие сапоги, надо брать»

    «Кажется, вечер перестает быть томным»

    «Что-то вы меня больно утесняете, папаша!»

    «Слушай, Базин, ты по каким принципам существуешь в обществе?»

    «Если я встану, ты у меня ляжешь»

    «А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый!»

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Неужели всё забыли? Попробуйте отгадать советский фильм по одной фразе

    Вы не запоминаете надолго фразы из советских фильмов, даже если очень любите их смотреть.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Неужели всё забыли? Попробуйте отгадать советский фильм по одной фразе

    Видимо, вы не большой фанат советского кино, но некоторые фильмы тех лет помните очень хорошо.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Неужели всё забыли? Попробуйте отгадать советский фильм по одной фразе

    Вы знакомы со многими советскими фильмами и помните всё, что посмотрели. За ма-а-аленьким исключением.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Неужели всё забыли? Попробуйте отгадать советский фильм по одной фразе

    Вы настоящий сыщик в мире кино! Поражаемся вашей памяти и поздравляем с результатом.

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    Сейчас узнаем, кто тут бывалый киноман
    Сейчас узнаем, кто тут бывалый киноманКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы

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