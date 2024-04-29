У персонажей советского кино была настоящая суперспособность — сыпать цитатами, которые тут же уходили в народ. За всю историю советского кино известных фраз накопилось столько, что сейчас многие уже и не вспомнят, кого цитируют. Или вы из тех, кто знает наизусть все фильмы прошлого? Покажет тест: попробуйте отгадать, в каких советских лентах герои произносили эти 10 фраз.
Неужели всё забыли? Попробуйте отгадать советский фильм по одной фразе
Ай-лю-лю потом, а сейчас — тест на истинного киномана
29 апреля 2024, 20:15
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Вы не запоминаете надолго фразы из советских фильмов, даже если очень любите их смотреть.
Видимо, вы не большой фанат советского кино, но некоторые фильмы тех лет помните очень хорошо.
Вы знакомы со многими советскими фильмами и помните всё, что посмотрели. За ма-а-аленьким исключением.
Вы настоящий сыщик в мире кино! Поражаемся вашей памяти и поздравляем с результатом.