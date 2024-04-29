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    «В Кронштадт пусть не едут». Петербуржцы встали в долгой пробке на КАД

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    Поездка в Кронштадт обернулась адом для петербуржцев, решивших отправиться туда в понедельник. Многокилометровая пробка на КАД и Кронштадтском шоссе образовалась 29 апреля, сообщают читатели «Фонтанки».

    Фото: Читатель Руслан
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    «В Кронштадт пусть не едут на машине/автобусе. Из-за пробки едем более двух с половиной часов. Кондиционер в автобусе не работает. Безумно жарко, пытка», — рассказывает читатель Руслан. Небольшой участок в несколько километров автомобилисты преодолевают за часы.

    В «Разговорчиках» кто-то не сдерживает себя, а другие играют в города, параллельно обсуждая возможные причины затора.

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    Работ на этом участке КАД нет. Вероятно, что всему виной ремонт дорог в Кронштадте, который идет с прошлого года. Актуальная информация по ограничениям — здесь.

    Фото: Читатель Руслан

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