Еще апрель, но уже майские. Смотрите, как петербуржцы отдыхали в жаркий понедельник

Уже почти летний нерабочий понедельник выманил петербуржцев на улицу. Ведь что может быть лучше сухих дорог, приятного солнца и легкого ветерка? Главные кадры дня — в нашем репортаже.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Температура воздуха сегодня приближалась к +22 градусам. Но горожане, как всегда, разделились — одни выбрались на прогулку в шортах и легких рубашках, другие — все еще предпочитают оставаться в куртках. Люди заполонили парки, набережные, центр города, да и просто любые зеленые зоны. Многие наслаждаются видами Северной столицы с речных трамвайчиков.
Кто-то рискует и немного искупаться в Карповке, хотя до купального сезона еще далеко и это крайне небезопасно.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Уже завтра в городе снова похолодает. Ночью пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Температура воздуха составит +12...+14 градусов. «Яндекс» прогнозирует, что солнце во вторник тоже порадует петербуржцев.