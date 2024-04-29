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    Еще апрель, но уже майские. Смотрите, как петербуржцы отдыхали в жаркий понедельник

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Уже почти летний нерабочий понедельник выманил петербуржцев на улицу. Ведь что может быть лучше сухих дорог, приятного солнца и легкого ветерка? Главные кадры дня — в нашем репортаже.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Температура воздуха сегодня приближалась к +22 градусам. Но горожане, как всегда, разделились — одни выбрались на прогулку в шортах и легких рубашках, другие — все еще предпочитают оставаться в куртках. Люди заполонили парки, набережные, центр города, да и просто любые зеленые зоны. Многие наслаждаются видами Северной столицы с речных трамвайчиков.

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    Кто-то рискует и немного искупаться в Карповке, хотя до купального сезона еще далеко и это крайне небезопасно.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Уже завтра в городе снова похолодает. Ночью пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Температура воздуха составит +12...+14 градусов. «Яндекс» прогнозирует, что солнце во вторник тоже порадует петербуржцев.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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