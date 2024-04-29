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    «Ъ»: Председатель гордумы Нижнего Новгорода задержан в зоне СВО

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    Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев задержан в зоне военной операции. Как пишет «Ъ-Приволжье» со ссылкой на источники, чиновника обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

    В пресс-службе гордумы изданию сообщили, что ничего не знают о задержании. С Лавричевым, уточнили там, нет связи, когда он находится в Донбассе.

    Его последний пост в телеграм-канале датирован 27 апреля. Он сообщил, что находится в Донецке, где ждет прибытия очередного, 23-го по счёту гуманитарного конвоя «Нижегородского ополчения — 2022».

    Там же он встретился с бывшим министром ЖКХ Нижегородской области Андреем Чертковым, который с прошлого года является первым зампредом правительства ДНР. В беседе с NN.RU Чертков заявил, что Лавричева уже доставили в Нижний Новгород, упомянув о «его проблемах с каким-то заводом в Арзамасе».

    Как пишет издание, Лавричев действительно был связан с Арзамасским приборостроительным заводом имени П. И. Пландина — он являлся гендиректором с июня 2008-го по январь 2020 года. Также спикер Нижегородской гордумы с декабря 2019-го по июнь 2022 года был председателем Совета директоров этого предприятия.

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