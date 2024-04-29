«Ъ»: Председатель гордумы Нижнего Новгорода задержан в зоне СВО

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев задержан в зоне военной операции. Как пишет «Ъ-Приволжье» со ссылкой на источники, чиновника обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).



В пресс-службе гордумы изданию сообщили, что ничего не знают о задержании. С Лавричевым, уточнили там, нет связи, когда он находится в Донбассе.



Его последний пост в телеграм-канале датирован 27 апреля. Он сообщил, что находится в Донецке, где ждет прибытия очередного, 23-го по счёту гуманитарного конвоя «Нижегородского ополчения — 2022».

