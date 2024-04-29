Лидер «Коррозии металла» заявил, что барабанщик группы впал в кому после задержания в Нижнем Новгороде. «Вальпургиева Ночь» под вопросом

Лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил, что барабанщик коллектива якобы впал в кому после жестких задержаний на концерте в Нижнем Новгороде. Об этом музыкант в ночь на 29 апреля сообщил на своей странице «Вконтакте».

«Барабанщик “Коррозии” - Марк, находится в коме после атаки трех бугаев, во время Нижегородской бойни», - написал Троицкий.

На фоне этого группа приостанавливает свою деятельность, сообщил он СМИ. «Потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику», - цитирует его «Коммерсант».



Каких-либо подробностей, в том числе о состоянии здоровья барабанщика, фронтмен не сообщил. Как следует из его соцсетей, 30 апреля в Мытищах должен был состояться концерт «Вальпургиева Ночь в Пауковке» с билетами на сумму от 1500 рублей. Предполагалось, что группа исполнит «самые угарные и мистические супер хиты».



Около пяти утра Троицкий сообщил, что он и двое гитаристов группы «приземлились на частном самолёте в Шереметьево». В ночь на 28 апреля «Коррозия металла» выступала в нижегородском клубе «Ненависть». Во время концерта в помещение ворвались бойцы СОБРа, заставили посетителей лечь на пол и увели участников группы, сообщает портал NN.ru. На кадрах очевидцев заметно, что силовики работают жестко и применяют насилие к гостям мероприятия. Как сообщает издание, помимо барабанщика пострадала директор группы Мария Рунова. Она заявила, что у нее диагностировано сотрясение мозга.

читатель NN.RU

Как сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области, трое участников группы были задержаны и доставлены в отдел, где в отношении них были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). У мужчин изъяли книги и более 20 футболок с запрещенной символикой.



В разговоре с РИА Новости Троицкий предположил, что претензии могли возникнуть к «черепам и костям», а нацистскую символику группа не пропагандирует, так как не разбирается в ней. «Понятно, что свастику нельзя размещать... в культуре большое количество гротеска, черепов, костей, и любое действие можно интерпретировать», - сообщил он, добавив, что раньше у группы «проблем никаких не было».



Нижегородский районный суд оштрафовал гитаристов за демонстрацию запрещенки - на тысячу рублей каждого. При этом Троицкий в соцсетях написал, что «штраф на троих» составил 173 тысячи рублей, еще 1,5 миллиона - залог. Под утро 29 апреля музыканты приземлились в московском аэропорту Шереметьево.

