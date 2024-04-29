Выдры в Ленинградском зоопарке полакомились крокодилом и чуть не пострадали. Виноваты люди

Ленинградский зоопарк мог остаться без выдр из-за безответственного посетителя, который кинул в вольер игрушку. Звери наелись несъедобного наполнителя, но сотрудники учреждения вовремя среагировали и их спасли.

Как рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка 29 апреля, инцидент произошел вчера. Гости кинули в вольер игрушечного крокодила, пытаясь привлечь внимание животных. У них получилось: хищники стали исследовать новый предмет, разорвали его и наелись «внутренностей». «Если бы не профессионализм и быстрая реакция сотрудников зоопарка, это могла бы быть история с очень печальным концом», — отмечают в учреждении.

Посетителям в очередной раз напоминают, что в зоопарке можно понаблюдать за представителями разнообразного животного мира, но это не значит, что звери обязаны развлекать людей за стеклом. Они вообще никому ничего не должны: могут не реагировать на гостей, отдохнуть или спрятаться в домик.

Те игрушки, которые можно увидеть в вольерах животных, подобраны сотрудниками зоопарка с учетом особенностей подопечных и безопасны для них.

Кормить животных с рук можно только на площадке «Детского зоопарка», где представлены камерунские карликовые козы, гуси, курицы, индюки, и только специально подготовленными специалистами кормами. Также посетители могут понаблюдать за тем, как животных кормят сотрудники.



Каких еще животных можно увидеть в Ленинградском зоопарке и во сколько их кормят, читайте здесь.

