«Стой, стрелять будем!» Молодой водитель «Нивы» удирал от полицейских пуль в Ленобласти

Насыщенным выдалось начало майских праздников у молодого жителя Подпорожского района Ленинградской области. Отметив выходные, он сел за руль и устроил гонки с полицией.
пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 апреля, «Шевроле Нива» привлекла внимание наряда ДПС, участвовавшего в операции «Нетрезвый водитель», у дома №30 на Советской улице в посёлке Винницы в ночь на 28 апреля. Автомобилист, у которого собирались проверить документы, к общению оказался не расположен.
Прибавив скорость он, попытался оторваться от полицейских, петляя, создавая опасность и игнорируя требования об остановке. Предупредительный выстрел в воздух не помог притормозить нарушителя, и инспектор несколько раз выстрелил в «Ниву». Пострадали только колёса.
«За рулем автомобиля находился 21-летний неработающий житель посёлка Винницы. Выяснилось, что за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя доставили в отдел полиции. Он привлечён к административной ответственности в рамках сразу нескольких статей КоАП РФ», — рассказали в ведомстве.