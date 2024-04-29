Кадыров назначил сына Адама куратором Российского университета спецназа

Сын Рамзана Кадырова и начальник его службы безопасности шестнадцатилетний Адам стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Об этом 29 апреля сообщил глава Чечни в своем телеграм-канале.



Он уточнил, что решение принял по просьбе руководителя университета Байбетара Вайханова. По словам Кадырова, его сын «тесно знаком с деятельностью знаменитого университета», поэтому он считает, что Адам «отлично справится с возложенными обязанностями».

Накануне Кадыров посетил открытые соревнования по тактической стрельбе на базе университета спецназа, где участвовали 20 команд. «Инструкторы РУС подготовили 10 уникальных упражнений, каждое из которых проверяло не только навыки стрельбы, но и способность к оперативному принятию решений в условиях повышенной сложности. Среди них — стрельба из различных видов вооружения, огонь из автомобильного и бронированного транспорта, поражение мишеней в движении, штурм, засада. Это лишь малая часть всего, что предстояло пройти командам», — рассказал Рамзан Кадыров.