Кадыров назначил сына Адама куратором Российского университета спецназа

Сын Рамзана Кадырова и начальник его службы безопасности шестнадцатилетний Адам стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Об этом 29 апреля сообщил глава Чечни в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что решение принял по просьбе руководителя университета Байбетара Вайханова. По словам Кадырова, его сын «тесно знаком с деятельностью знаменитого университета», поэтому он считает, что Адам «отлично справится с возложенными обязанностями».
Накануне Кадыров посетил открытые соревнования по тактической стрельбе на базе университета спецназа, где участвовали 20 команд. «Инструкторы РУС подготовили 10 уникальных упражнений, каждое из которых проверяло не только навыки стрельбы, но и способность к оперативному принятию решений в условиях повышенной сложности. Среди них — стрельба из различных видов вооружения, огонь из автомобильного и бронированного транспорта, поражение мишеней в движении, штурм, засада. Это лишь малая часть всего, что предстояло пройти командам», — рассказал Рамзан Кадыров.
Победу одержала команда службы безопасности главы Чечни «Ахмат — сила».
Сыну Рамзана Кадырова в октябре присвоили звание Героя Чеченской Республики. Адама также наградили в общей сложности семью орденами, среди которых награды «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» I степени, а также орден «Трудовая доблесть России».
В конце ноября прошлого года Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура в составе Минобороны РФ, а в декабре — куратором батальона имени Байсангура Беноевского.
Кроме того, Адам был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
Награждать Адама Кадырова начали после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения сыном Никиты Журавеля, которого обвинили в сожжении Корана, а позже приговорили к 3,5 года лишения свободы.