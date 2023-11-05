По стопам отца? Стало известно, кем именно будет Адам Кадыров в охране главы Чечни

Сын Рамзана Кадырова,
Адам Алханов / Telegram
По мнению Алханова, Адам Кадыров, несмотря на молодые годы, «уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого никто и ничто не остановит» в деле защиты своего отца, религии и Родины.
О назначении Кадырова на «важную должность в службе безопасности» главы Чечни стало известно 5 ноября. Однако не раскрывалось, какой именно пост он займет.
Отметим, что Рамзан Кадыров возглавлял службу безопасности своего отца Ахмата Кадырова с 2000 года. В мае 2004 года Кадыров-старший погиб в результате теракта на стадионе в Грозном.