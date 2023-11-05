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    По стопам отца? Стало известно, кем именно будет Адам Кадыров в охране главы Чечни

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    Сын Рамзана Кадырова, 15-летний Адам назначен «на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности» главы Чечни. Об этом 5 ноября рассказал глава Минздрава Республики Адам Алханов.

    Адам Алханов / Telegram

    По мнению Алханова, Адам Кадыров, несмотря на молодые годы, «уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого никто и ничто не остановит» в деле защиты своего отца, религии и Родины.

    О назначении Кадырова на «важную должность в службе безопасности» главы Чечни стало известно 5 ноября. Однако не раскрывалось, какой именно пост он займет.

    Отметим, что Рамзан Кадыров возглавлял службу безопасности своего отца Ахмата Кадырова с 2000 года. В мае 2004 года Кадыров-старший погиб в результате теракта на стадионе в Грозном.

    Всё это происходит на фоне недавнего скандала с избиением в СИЗО в Грозном Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где его сын Адам избивает Журавеля, и заявил, что гордится поступком сына и «уважает его выбор». 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. Как оценили поступок Адама Кадырова в Чечне и других регионах России, читайте в большом материале «Фонтанки». 12 октября Рамзан Кадыров выложил фрагмент встречи с Журавелем. Кадыров назвал его «агентом СБУ», а также «провокатором и диверсантом».

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