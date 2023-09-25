«Справедливо и правильно» или вызов правовой системе России? Как на ролик с избиением Журавеля отреагировали политики

Фото: скриншот видео СУ СК РФ Волгоградской области Поделиться Поделиться





В конце августа арестованный за сожжение Корана 19-летний Никита Журавель обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и заявил, что его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Сегодня глава Чечни опубликовал в Сети видео с самим избиением, на которое уже успели отреагировать политики, правозащитники и журналисты. «Фонтанка» собрала комментарии официальных лиц и не только.

Напомним, что Никита Журавель был арестован в мае за оскорбление чувств верующих — он сжег Коран возле мечети в Волгограде. Задержанного передали в Чечню, это объяснили тем, что именно там большое количество тех самых верующих, чьи чувства оскорблены.



После публикации видео с избиением вопросы, ожидаемо, поступили его адвокату Александру Серебренникову. Он, как оказалось, Никиту Журавеля больше не защищает, поэтому предложил журналистам «Коммерсанта» обратиться в Следственный комитет. Подтвердить, что на видео действительно его бывший подзащитный, адвокат тоже отказался и добавил, что «видео не смотрел и не хочет смотреть».

«Горжусь» и «считаю правильным и справедливым»

Чеченские политики дружно встали на сторону 15-летнего Адама Кадырова. Сам глава Чечни в числе первых вызвался поставить «правдивую и честную» точку — «Побил и правильно сделал».

Рамзан Кадыров заметил, что тот, кто посягнул на любое священное писание и оскорбил этим «десятки миллионов граждан нашей большой страны», должен понести «суровое наказание». Такие «провокаторы и предатели», по мнению главы Чечни, «не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его» и «больная опухоль на теле, которую нужно прижигать».



«Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор», — заключил Кадыров.

С похожей позицией выступил и депутат Госдумы Адам Делимханов. Он назвал поступок Адама Кадырова «правильным и справедливым» и заметил, что в России делается всё для обеспечения прав верующих всех религий, а межконфессиональный мир и согласие «оберегаются на самом высоком уровне».



«Он поступил как настоящий мужчина и достойный сын своего народа! Для чеченца нет ничего важнее и священнее его религии. Очень приятно, что, несмотря на юный возраст, Адам является достойным примером для сверстников, демонстрируя искреннее стремление защищать нашу веру и ценности!» — подчеркнул Адам Делимханов и пообещал заставить нести ответственность «каждого, кто совершит подобное преступление».

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов тоже поддержал «дорогого племянника» и заявил, что тот наказал «мерзкого предателя Родины», который сжег Коран по заказу «врагов России в лице украинских спецслужб».



Подключилось и чеченское телевидение, правда, не с оценкой ролика, а с опросом для зрителей. На момент выхода материала «Фонтанки» в опросе «Поддерживаете действия Адама Кадырова?» в телеграм-канале «ЧГТРК Грозный» проголосовали более 170 тысяч человек, из которых 57% ответили «нет».

«Никто от наказания, предусмотренного законом, не отказывается и не увиливает от него. В том числе Адам Кадыров. Он является гражданином Российской Федерации. Но сжигать священный Коран и посягать на религиозные чувства более 30 миллионов мусульман в России и миллиардов мусульман по всему миру — это самое кощунственное преступление, которое должно наказываться соразмерно. Этой идеологической составляющей мы и отличаемся от сатанинского Запада. Адам молодец! Гордимся!» — написал министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и выложил видео избиения под мусульманские мотивы.

Кстати, насчет ответственности — юристы пока высказаться не захотели, но Адаму Кадырову 15 лет , так что серьезного наказания вряд ли стоит ждать, даже в худшем для него случае.

«Закон суров, но он закон» и здоровье главы Чечни

За пределами Чечни ролик одной из первых прокомментировала Марина Ахмедова, член Совета по правам человека при президенте РФ и главный редактор ИА Regnum. Она «при всей благодарности Кадырову за помощь в СВО» оказалась против избиения и подчеркнула, что «мы не средневековые феодалы», а оскорбления религии не оправдывают нарушения закона.

«...Я не то чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне всё восстает против этого. <...> Наказание для этого человека устанавливает суд. Но не сын Кадырова. Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно», — отметила она.

При этом в мае Марина Ахмедова решение передать дело о сожженном Коране следкому по Чечне поддержала. «Жестко, но в качестве профилактики аналогичных случаев в будущем, наверное, эффективно», — заявила тогда она.

В защиту Никиты Журавеля выступила и Ева Меркачева, еще один член Совета по правам человека при президенте. Ролик она назвала «видеодоказательством преступления» и подчеркнула, что готовит запрос в ведомство и по факту избиения, и с требованием вывезти Никиту Журавеля из Чечни.

Ева Меркачева призналась, что опасается, что «следующим может быть известие о том, что мы найдем Никиту Журавеля умершим в камере», поэтому его нужно срочно вывозить из учреждений ФСИН Чечни в другой регион.

«По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет. В противном случае не стал бы Рамзан Кадыров публиковать доказательства конкретного преступления, а публичные лица не стали бы говорить, что да, это сделал такой человек с такой фамилией, выступая по сути свидетелями. Это вызов. И дальше будет следующий и следующий. Он, я боюсь, будет еще страшнее», — отметила она.



Правовой оценки потребовала и Ксения Собчак и назвала ситуацию «адом». «Это не должно сойти с рук этому молодому человеку, сколько еще можно издеваться над всей Россией и откровенно плевать в лицо всей правоохранительной системе?» — подчеркнула она.

«Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными. Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он, безусловно, должен содержаться по правилам, которые установлены законом», — заявила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Зампред Госдумы Владислав Даванков подчеркнул, что «страна у нас большая и очень разная, но закон должен быть един для всех». Он напомнил, что в законе о защите чувств верующих «ничего не сказано об избиениях в СИЗО как приемлемом наказании».

«Как говорится, dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. Самосуд недопустим. Очень плохой пример для молодежи», — заключил он.

Глава СПЧ Валерий Фадеев сдержанно отметил, что сжигание Корана — «серьезное преступление» и подобные провокации «недопустимы в многоконфессиональной стране», но и правила содержания под стражей «должны жестко соблюдаться».

«Рассчитываю, что будет вынесено справедливое судебное решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана», — ответил Фадеев журналистам.

Что «избивать людей нельзя», а наказание преступникам может назначать только суд, заявил и Евгений Попов, депутат Госдумы и зампред комитета по информационной политике.



Прокомментировал ролик и депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов. Он в ответе для «Осторожно, новости» был лаконичен и процитировал Послание к римлянам: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».



Журналист Кирилл Шулика ударился в конспирологию и отметил, что видео с избиением в Сети появилось «не просто так». «Это имеет целью отвлечь общественное мнение от разговоров о здоровье главы Чечни. И оно отвлечется. Причем не на Кадырова, с ним всё понятно, а на силовиков, которые должны таким вещам противостоять», — считает он.



«После публикации Рамзаном Кадыровым видео его сына, который мстит за надругательство над Кораном, со словами поддержки сына, — все забыли о слухах о якобы очень плохом здоровье Рамзана Кадырова. Наверное, это и было целью видео. А после этого видео сын Рамзана Кадырова стал героем в мусульманском сообществе в России и мире. И это тоже, наверное, было целью», — вторит ему прокремлевский политолог Сергей Марков.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

