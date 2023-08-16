Фигурант дела о сожжении Корана заявил, что его избил сын Кадырова. В Чечне обещают «конкретную проверку»

Арестованный за сожжение Корана Никита Журавель обратился к уполномоченному по правам человека из грозненского СИЗО. Он утверждает, что его избили, и указывает на 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова.



Как сообщила Татьяна Москалькова 16 августа, она получила обращение Журавеля и попросила уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева провести проверку в рамках своих полномочий, уделив особое внимание показаниям свидетелей и медосвидетельствованию побоев.

Солтаев уже навестил арестанта и заверил, что «будет проведена конкретная проверка».