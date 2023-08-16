Фигурант дела о сожжении Корана заявил, что его избил сын Кадырова. В Чечне обещают «конкретную проверку»

Арестованный за сожжение Корана Никита Журавель обратился к уполномоченному по правам человека из грозненского СИЗО. Он утверждает, что его избили, и указывает на 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова.
Как сообщила Татьяна Москалькова 16 августа, она получила обращение Журавеля и попросила уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева провести проверку в рамках своих полномочий, уделив особое внимание показаниям свидетелей и медосвидетельствованию побоев.
Солтаев уже навестил арестанта и заверил, что «будет проведена конкретная проверка».
«Он [Журавель] рассказал, что при личной встрече с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, после того как он вышел, его избил Адам Кадыров. Якобы бил по рукам, по ногам. Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике», — цитирует Солтаева ТАСС.
19-летний Никита Журавель арестован по делу об оскорблении чувств верующих после сожжения Корана. Священную книгу мусульман жгли под видео у Соборной мечети в Волгограде, но расследование уголовного дела передали в Чечню. Туда же отправили арестанта. Как заявил Владимир Путин, отбывать наказание в случае признания вины также предстоит в колонии мусульманского региона.