Суд арестовал подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде

Фигуранта уголовного дела о сожжении у Соборной мечети в Волгограде суд арестовал на два месяца. В оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ) подозревают 19-летнего Никиту Журавеля , сообщает 22 мая Следственный комитет.

По версии следствия, молодой человек признался, что сжег священную книгу мусульман и разместил видео в интернете по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч. рублей. Также, как пишет СК, он сообщил о своей причастности к видеосъемке военных объектов.

В суде Никита Журавель заявил, что «поступок был очень плохой и ему стыдно перед мусульманами мира».

Уголовное дело передали расследовать в следственное управление СК России по Чеченской Республике. Решение об этом принял глава Следкома Александр Бастрыкин.

