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    Суд арестовал подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде

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    5 комментариев

    Фигуранта уголовного дела о сожжении у Соборной мечети в Волгограде суд арестовал на два месяца. В оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ) подозревают 19-летнего Никиту Журавеля, сообщает 22 мая Следственный комитет.

    Следственный комитет России

    По версии следствия, молодой человек признался, что сжег священную книгу мусульман и разместил видео в интернете по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч. рублей. Также, как пишет СК, он сообщил о своей причастности к видеосъемке военных объектов.

    В суде Никита Журавель заявил, что «поступок был очень плохой и ему стыдно перед мусульманами мира».

    Уголовное дело передали расследовать в следственное управление СК России по Чеченской Республике. Решение об этом принял глава Следкома Александр Бастрыкин.

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    Сожжение КоранаВолгоградАрест
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    Комментарии 5

    Гость22 Мая 2023 в 18:21
    Ничего не знаю, ничего не помню, свидетельствовать против себя не обязан. Все остальные стратегии "защиты" ведут в тюрьму.
    +2−0
    Гость22 Мая 2023 в 18:19
    А ну,как пионЭры его в макулатуру сдадут!?Ржунемогу!
    +2−0
    Гость22 Мая 2023 в 18:13
    Насколько же этому молодому человеку надо быть глупым чтобы поверить что работал на СБУ , а не повёлся на провокацию ?
    +3−0
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