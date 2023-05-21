Бастрыкин передал дело о сожжении Корана в Волгограде в СК Чечни

Уголовное дело о сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде передали для расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике. Решение об этом принял глава СК Александр Бастрыкин, сообщает 21 мая пресс-служба ведомства.
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«Также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи — видеосъемке военных объектов», — добавили в ведомстве.
В СК утверждают, что фигурант признался: снимал по указанию спецслужб Украины, после чего передал запись СБУ. По данным СМИ, такую подработку он якобы нашел через «Телеграм» — за сожжение Корана предложили 10 тысяч рублей.