Бастрыкин передал дело о сожжении Корана в Волгограде в СК Чечни

Уголовное дело о сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде передали для расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике. Решение об этом принял глава СК Александр Бастрыкин, сообщает 21 мая пресс-служба ведомства.



В оскорблении чувств верующих ( часть 2 статьи 148 УК РФ ) подозревают 19-летнего Никиту Журавеля. Как утверждает V1.RU, подозреваемый родился на Украине, а сейчас, по предварительным данным, учится в местном педагогическом университете и работает курьером.

«Также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи — видеосъемке военных объектов», — добавили в ведомстве.