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    Бастрыкин передал дело о сожжении Корана в Волгограде в СК Чечни

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    Уголовное дело о сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде передали для расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике. Решение об этом принял глава СК Александр Бастрыкин, сообщает 21 мая пресс-служба ведомства.

    В оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ) подозревают 19-летнего Никиту Журавеля. Как утверждает V1.RU, подозреваемый родился на Украине, а сейчас, по предварительным данным, учится в местном педагогическом университете и работает курьером.

    «Также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи — видеосъемке военных объектов», — добавили в ведомстве.

    В СК утверждают, что фигурант признался: снимал по указанию спецслужб Украины, после чего передал запись СБУ. По данным СМИ, такую подработку он якобы нашел через «Телеграм» — за сожжение Корана предложили 10 тысяч рублей.

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