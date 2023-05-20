Юношу задержали за сожжение Корана в Волгограде. Он рассказал, сколько ему заплатили

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбуждено после сожжения священной книги мусульман у Соборной мечети в Волгограде. Подозреваемый признался, что не впервые берёт заказы у Службы безопасности Украины.



Как сообщили в Следственном комитете России 20 мая, героя разлетевшегося по соцсетям ролика установили и задержали совместно с полицией и сотрудниками регионального УФСБ. Им оказался местный житель Никита Журавель.