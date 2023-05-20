Юношу задержали за сожжение Корана в Волгограде. Он рассказал, сколько ему заплатили

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбуждено после сожжения священной книги мусульман у Соборной мечети в Волгограде. Подозреваемый признался, что не впервые берёт заказы у Службы безопасности Украины.
Как сообщили в Следственном комитете России 20 мая, героя разлетевшегося по соцсетям ролика установили и задержали совместно с полицией и сотрудниками регионального УФСБ. Им оказался местный житель Никита Журавель.
V1.RU со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что это 19-летний уроженец Украины, который, по предварительным данным, учится в местном педагогическом университете, работает курьером и хватается за любой заработок. Так, очередную вакансию он якобы нашёл через телеграм — за сожжение Корана предложили 10 тысяч рублей.
В СК заявляют, что фигурант признался: снимал по указанию спецслужб Украины, передал запись СБУ. Позже видео появилось на интернет-портале на подконтрольном ЦИПсО ВСУ.
«Также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи — видеосъемке военных объектов», — добавили в ведомстве.
Пока молодому человеку вменяют только вторую часть статьи 148 УК, которая предусматривает до трёх лет лишения свободы.