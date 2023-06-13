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    Путин: Виновного в сожжении Корана отправят в колонию мусульманского региона

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    Владимир Путин поддержал предложение министра юстиции отправить в колонию одного из мусульманских регионов фигуранта дела о сожжении Корана. Об этом президент России заявил 13 июня на встрече с военкорами.

    «Отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением», — цитирует главу государства РИА Новости.

    Оскорбление чувств верующих инкриминируют 19-летнему Никите Журавелю. Священную книгу мусульман под видео жгли у Соборной мечети в Волгограде. Позже запись появилась в интернете. В Следственном комитете сообщили, что молодой человек признался и в этом, и в съёмке военных объектов. По версии следствия, он действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

    Уголовное дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина передали расследовать в Чечню. Судить его будут там же. Министр юстиции Константин Чуйченко предложил воспитывать уважение к религии в многонациональной и многоконфессиональной стране в колонии одного из мусульманских регионов.

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