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    Фигуранта дела о сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде будут судить в Чечне

    1987
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    Фигурант уголовного дела о сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде, 19-летний Никита Журавель, предстанет перед судом в Чечне. Об этом 23 мая сообщил министр национальной политики республики Ахмед Дудаев.

    Молодого человека обвиняют в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ). Накануне суд в Волгограде отправил его под арест на два месяца.

    Дудаев отметил, что отбывать наказание в случае обвинительного приговора фигуранту также придется в Чечне, поскольку «он посягнул на чувства верующих мусульман», пишет «Коммерсантъ».

    По версии следствия, молодой человек признался, что сжег священную книгу мусульман и разместил видео в Интернете по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Также, как информировал СК, он сообщил о своей причастности к видеосъемке военных объектов.

    Уголовное дело передали расследовать в следственное управление СК России по Чеченской Республике. Решение об этом принял глава Следкома Александр Бастрыкин.

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    Сожжение КоранаВолгоградОскорбление чувств верующихЧечня
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