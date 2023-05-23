Фигуранта дела о сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде будут судить в Чечне

Фигурант уголовного дела о сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде, 19-летний Никита Журавель, предстанет перед судом в Чечне. Об этом 23 мая сообщил министр национальной политики республики Ахмед Дудаев.
Молодого человека обвиняют в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ). Накануне суд в Волгограде отправил его под арест на два месяца.
Дудаев отметил, что отбывать наказание в случае обвинительного приговора фигуранту также придется в Чечне, поскольку «он посягнул на чувства верующих мусульман», пишет «Коммерсантъ».
По версии следствия, молодой человек признался, что сжег священную книгу мусульман и разместил видео в Интернете по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Также, как информировал СК, он сообщил о своей причастности к видеосъемке военных объектов.
Уголовное дело передали расследовать в следственное управление СК России по Чеченской Республике. Решение об этом принял глава Следкома Александр Бастрыкин.