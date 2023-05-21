Глава Минюста предложил отправить сжегшего Коран в колонию мусульманского региона

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что считает правильным отправить фигуранта дела о сожжении Корана в колонию одного из мусульманских регионов. Об этом 21 мая пишет ТАСС.

«Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — сказал глава Минюста.