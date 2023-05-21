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    Глава Минюста предложил отправить сжегшего Коран в колонию мусульманского региона

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    Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что считает правильным отправить фигуранта дела о сожжении Корана в колонию одного из мусульманских регионов. Об этом 21 мая пишет ТАСС.

    «Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — сказал глава Минюста.

    В оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ) подозревают 19-летнего Никиту Журавеля. По версии СК, парень сжег Коран у Соборной мечети в Волгограде. Как утверждает ведомство, молодой человек признался: делал это по указанию спецслужб Украины, а кроме того, снимал на видео военные объекты.

    Уголовное дело передали расследовать в следственное управление СК России по Чеченской Республике. Решение об этом принял глава Следкома Александр Бастрыкин.

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