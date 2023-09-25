    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, зап

    773мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.04eur102.25

    «Вызов всей правовой системе России». В СПЧ отреагировали на видео, где сын Кадырова избивает обвиняемого в сожжении Корана

    1691
    33 комментария

    Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что «готовит запрос» по факту избиения в Чечне Никиты Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. Видео, как молодого человека бьет сын Рамзана Кадырова Адам, опубликовал сам глава республики 25 сентября в своем телеграм-канале.

    По мнению правозащитницы, этот ролик является видеодоказательством преступления, следствие должно принять «соответствующие меры». Меркачева намерена потребовать, чтобы Журавеля вывезли из Чечни, так как она опасается за его жизнь.

    «По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет. В противном случае не стал бы Рамзан Кадыров публиковать доказательства конкретного преступления, а публичные лица не стали бы говорить, что, да, это сделал такой человек, с такой фамилией, выступая по сути свидетелями. Это вызов. И дальше будет следующий и следующий. Он, я боюсь, будет еще страшнее», — сказала Меркачева телеграм-каналу «Кровавая барыня».

    Отреагировала на произошедшее и журналистка Марина Ахмедова — тоже член Совета по правам человека. «При всей благодарности Кадырову за помощь в СВО, я не то, чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне все восстаёт против этого», — пишет она в своем телеграм-канале.

    По ее словам, сын Кадырова не имеет никакого права нарушать закон, потому что «мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона», а наказание должен определить суд.

    «Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно», — завершает Ахмедова свой пост.

    Напомним, что Марина Ахмедова в мае поддержала решение передать дело о сожженном Коране Следкому по Чечне. По ее словам, это «жестко, но в качестве профилактики аналогичных случаев в будущем, наверное, эффективно».

    В мае 19-летнего Никиту Журавеля арестовали после того как он сжег Коран около мечети в Волгограде. Против него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

    Несмотря на то, что инцидент произошел в Волгограде, задержанного передали в Чечню. 16 августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Никита Журавель отправил ей обращение о том, что его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 32

    Ankor25 Сен 2023 в 20:06
    С 16 августа никто не возбудился, а тут вдруг на видео сразу. И в нарушение всех законов над ним расправу учинили. Тоже никто не возбуждался. Скоро мы что-то узнаем))
    +2−0
    Вячеслав Русаков25 Сен 2023 в 20:06
    Права человека в России заменены духовными скрепами и традиционными ценностями :)))))
    +3−0
    Гость25 Сен 2023 в 20:05
    И что? Это намёк на то, что будет продолжение этой гнусной истории и разгорится, что-то такое интересное и весёлое, что вау? Хоть и слабо конечно, но СПЧ обнадёживает. Повар он каким служакой был, а как попёр, может и здесь что-то случится.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close