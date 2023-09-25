«Вызов всей правовой системе России». В СПЧ отреагировали на видео, где сын Кадырова избивает обвиняемого в сожжении Корана

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что «готовит запрос» по факту избиения в Чечне Никиты Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. Видео, как молодого человека бьет сын Рамзана Кадырова Адам, опубликовал сам глава республики 25 сентября в своем телеграм-канале.

По мнению правозащитницы, этот ролик является видеодоказательством преступления, следствие должно принять «соответствующие меры». Меркачева намерена потребовать, чтобы Журавеля вывезли из Чечни, так как она опасается за его жизнь.



«По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет. В противном случае не стал бы Рамзан Кадыров публиковать доказательства конкретного преступления, а публичные лица не стали бы говорить, что, да, это сделал такой человек, с такой фамилией, выступая по сути свидетелями. Это вызов. И дальше будет следующий и следующий. Он, я боюсь, будет еще страшнее», — сказала Меркачева телеграм-каналу «Кровавая барыня».



Отреагировала на произошедшее и журналистка Марина Ахмедова — тоже член Совета по правам человека. «При всей благодарности Кадырову за помощь в СВО, я не то, чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне все восстаёт против этого», — пишет она в своем телеграм-канале.

По ее словам, сын Кадырова не имеет никакого права нарушать закон, потому что «мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона», а наказание должен определить суд.



«Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно», — завершает Ахмедова свой пост.

