Кадыров опубликовал видео, где его сын бьет обвиняемого в сожжении Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. Ролик появился в понедельник, 25 сентября, в Telegram-канале руководителя региона.
«В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал», — говорится в публикации.
В посте главы Чечни говорится, что в России действует уникальный закон, защищающий священные писания и подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. «Религиозные ценности граждан страны охраняются государством на самом высоком уровне. И это не отнять провокаторам!» — добавил Кадыров.
Глава Республики Чечня написал, что гордится поступком своего сына Адама и уважает его выбор.