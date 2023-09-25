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    Кадыров опубликовал видео, где его сын бьет обвиняемого в сожжении Корана

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    21 комментарий

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. Ролик появился в понедельник, 25 сентября, в Telegram-канале руководителя региона.

    t.me/RKadyrov_95

    «В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал», — говорится в публикации.

    В посте главы Чечни говорится, что в России действует уникальный закон, защищающий священные писания и подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. «Религиозные ценности граждан страны охраняются государством на самом высоком уровне. И это не отнять провокаторам!» — добавил Кадыров.

    Глава Республики Чечня написал, что гордится поступком своего сына Адама и уважает его выбор.

    В мае 19-летнего Никиту Журавеля арестовали после того как он сжег Коран около мечети в Волгограде. Против него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

    Несмотря на то, что инцидент произошел в Волгограде, задержанного передали в Чечню. 16 августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Никита Журавель отправил ей обращение о том, что его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

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    Сожжение КоранаРамзан Кадыров
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    Комментарии 21

    26615735025 Сен 2023 в 18:23
    Обычный беспредел - я даже и не удивляюсь … но бумеранг судьбы прилетит - от него нет спасения !
    +0−0
    Инкогнито202125 Сен 2023 в 18:23
    звери
    +0−0
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