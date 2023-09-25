«Обратитесь в СК Чечни»: адвокат избитого Адамом Кадыровым больше с ним не работает

Адвокат Александр Серебреников, защищавший обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, заявил «Коммерсанту», что больше с ним не работает.



Как отмечает газета 25 сентября, Серебреников предложил журналистам «обратиться в управление СК по Чеченской республике», чтобы узнать, кто новый адвокат Журавеля. А видео с его избиением он не смотрел и смотреть не хочет, так что подтвердить личность избиваемого на нём мужчины не сможет.

Кого избил сын Кадырова и при чем здесь Коран — читайте в материале «Фонтанки».