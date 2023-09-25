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    «Обратитесь в СК Чечни»: адвокат избитого Адамом Кадыровым больше с ним не работает

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    45 комментариев

    Адвокат Александр Серебреников, защищавший обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, заявил «Коммерсанту», что больше с ним не работает.

    Как отмечает газета 25 сентября, Серебреников предложил журналистам «обратиться в управление СК по Чеченской республике», чтобы узнать, кто новый адвокат Журавеля. А видео с его избиением он не смотрел и смотреть не хочет, так что подтвердить личность избиваемого на нём мужчины не сможет.

    Кого избил сын Кадырова и при чем здесь Коран — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 44

    Гость25 Сен 2023 в 21:55
    а также в Северной Корее, Иране. но там этого не признают и в интернете не показывают. в России выложат в интернет. и метла хвалит его за это. Он, безусловно, идеальный кандидат на пост президента России. какая нация, такой президент.
    +0−0
    ProstoZloy25 Сен 2023 в 21:54
    "в СК Чечни" должны "обратиться" отряды российского спецназа. Если таковые еще остались.
    +0−0
    User1234525 Сен 2023 в 21:53
    Кто здесь?
    +0−0
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