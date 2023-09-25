От Волгограда до Чечни. Кого избил сын Кадырова и при чем здесь Коран

Фото: Скриншот: СК России Поделиться Поделиться





В августе арестованный за сожжение Корана 19-летний Никита Журавель обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из СИЗО города Грозный Чеченской Республики и заявил об избиении сыном Рамзана Кадырова Адамом. Она попросила омбудсмена по правам человека в Чечне провести проверку этой ситуации.

Кто такой Никита Журавель? Уроженца Украины Никиту Журавеля арестовали в мае 2023 года по делу о сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде. Чуть ранее в соцсетях начали распространяться кадры сожжения. Как говорится в сообщении СК РФ, молодой человек признался, что сжег священную книгу мусульман и разместил видео в интернете по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 000 рублей. Также он, рассказали в СК, сообщил о своей причастности к видеосъемке военных объектов.

Уголовное дело в отношении Журавеля было возбуждено в Волгоградской области по статье 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Вскоре глава СК РФ Александр Бастрыкин решил передать дело для дальнейшего расследования в следственное управление по Чеченской Республике. Туда же и этапировали обвиняемого. Это объяснили, в том числе, «многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».

При избрании меры пресечения Журавель заявил, что ему стыдно за поступок перед всеми мусульманами мира. По данным V1.RU, юноша учился в Волгограде в педагогическом университете и работал доставщиком еды. Автозак в Грозном, в котором он ехал, встречали у входа в СИЗО мужчины с плакатами и криками: «Будь ты проклят!»

Что известно об избиении Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова Адамом? Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 16 августа рассказала, что получила обращение Никиты Журавеля об избиении сыном Рамзана Кадырова Адамом. Она попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева провести проверку в рамках своих полномочий.



«Он [Журавель] рассказал, что при личной встрече с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, после того как он вышел, его избил Адам Кадыров. Якобы бил по рукам, по ногам. Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике», — высказался Солтаев после просьбы Москальковой (цитата по ТАСС).



В понедельник, 25 сентября, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где его сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. В своей публикации руководитель региона подтвердил факт избиения и добавил, что гордится поступком своего сына Адама и уважает его выбор.