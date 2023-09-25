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    От Волгограда до Чечни. Кого избил сын Кадырова и при чем здесь Коран

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    66 комментариев
    Фото: Скриншот: СК России
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    В августе арестованный за сожжение Корана 19-летний Никита Журавель обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из СИЗО города Грозный Чеченской Республики и заявил об избиении сыном Рамзана Кадырова Адамом. Она попросила омбудсмена по правам человека в Чечне провести проверку этой ситуации.

    Кто такой Никита Журавель?

    Уроженца Украины Никиту Журавеля арестовали в мае 2023 года по делу о сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде. Чуть ранее в соцсетях начали распространяться кадры сожжения. Как говорится в сообщении СК РФ, молодой человек признался, что сжег священную книгу мусульман и разместил видео в интернете по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 000 рублей. Также он, рассказали в СК, сообщил о своей причастности к видеосъемке военных объектов.

    Уголовное дело в отношении Журавеля было возбуждено в Волгоградской области по статье 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Вскоре глава СК РФ Александр Бастрыкин решил передать дело для дальнейшего расследования в следственное управление по Чеченской Республике. Туда же и этапировали обвиняемого. Это объяснили, в том числе, «многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».

    При избрании меры пресечения Журавель заявил, что ему стыдно за поступок перед всеми мусульманами мира. По данным V1.RU, юноша учился в Волгограде в педагогическом университете и работал доставщиком еды. Автозак в Грозном, в котором он ехал, встречали у входа в СИЗО мужчины с плакатами и криками: «Будь ты проклят!»

    Что известно об избиении Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова Адамом?

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 16 августа рассказала, что получила обращение Никиты Журавеля об избиении сыном Рамзана Кадырова Адамом. Она попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева провести проверку в рамках своих полномочий.

    «Он [Журавель] рассказал, что при личной встрече с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, после того как он вышел, его избил Адам Кадыров. Якобы бил по рукам, по ногам. Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике», — высказался Солтаев после просьбы Москальковой (цитата по ТАСС).

    В понедельник, 25 сентября, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где его сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. В своей публикации руководитель региона подтвердил факт избиения и добавил, что гордится поступком своего сына Адама и уважает его выбор.

    Фото: Скриншот: СК России

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    Никита ЖуравельЧеченская РеспубликаРамзан КадыровАдам КадыровСожжение Корана
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    Комментарии 66

    rumet25 Сен 2023 в 21:57
    Вообще-то совершено уголовное преступление. Теперь отец преступника постит видео-доказательство этого преступления и сообщает, что гордится преступлением и тем, что преступник его сын. Отец, так, между прочим, - глава региона РФ.
    В этой истории замечательно всё.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 21:55
    а также в Северной Корее, Иране. но там этого не признают и в интернете не показывают. в России выложат в интернет. и метла хвалит его за это. Он, безусловно, идеальный кандидат на пост президента России. какая нация, такой президент.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 21:55
    А мы ведь Чечню не победили, и они этим гордятся. Мы платим дань, поэтому и живем по их законам.Даже Бастрыкин прогнулся: передал дело в Чечню. Почему? Странно. А отец гордится сыном. Так они этого мальчишку и доказать. Вот, что значит- не думать головой!
    +0−0
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