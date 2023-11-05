Сына Кадырова назначили на «важную должность» в Чечне

Сын Рамзана Кадырова, 15-летний Адам назначен на «важную должность в службе безопасности» главы Чечни. Об этом 5 ноября сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию! В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере… От всей души поздравляю дорогого брата с назначением на ответственную должность», – пишет Дудаев.
Ранее сын Кадырова был награжден орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и получил орден «Дуслык» Республики Татарстан за «значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».
Все это происходит на фоне недавнего скандала с избиением в СИЗО в Грозном Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где его сын Адам избивает Журавеля, и заявил, что гордится поступком сына и «уважает его выбор». 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. Как оценили поступок Адама Кадырова в Чечне и других регионах России, читайте в большом материале «Фонтанки». 12 октября Рамзан Кадыров выложил фрагмент встречи с Журавелем. Кадыров назвал его «агентом СБУ», а также «провокатором и диверсантом».