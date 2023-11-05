Сына Кадырова назначили на «важную должность» в Чечне

Сын Рамзана Кадырова, 15-летний Адам назначен на «важную должность в службе безопасности» главы Чечни. Об этом 5 ноября сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.



«Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию! В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере… От всей души поздравляю дорогого брата с назначением на ответственную должность», – пишет Дудаев.

Ранее сын Кадырова был награжден орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и получил орден «Дуслык» Республики Татарстан за «значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».