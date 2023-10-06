Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни

Сын Рамзана Кадырова Адам, который избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, стал героем Чеченской республики. Об этом 6 октября сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Адам Делимханов.
«Адам сумел выучить наизусть главную книгу мусульман священный Коран, заслужив высокое звание "Хафиз". Также дорогой племянник проявляет себя в учебе, изучает различные науки, интересуется историей, языками, литературой», — написал депутат. Об инциденте в СИЗО Грозного в публикации ничего не говорится.
25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана. Ролик и отцовское одобрение вызвали огромный резонанс. По этому поводу высказались политики и общественные деятели. А вот пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать случившееся ответил лаконичным «Не хочу».