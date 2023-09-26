Не хочу. Песков отказался комментировать видео, на котором сын Кадырова избивает обвиняемого в сожжении Корана

Пресс-секретарь президента России отказался комментировать видеозапись, на которой сын главы Чечни, 15-летний Адам Кадыров избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.



Дмитрий Песков на брифинге сказал, что не будет комментировать историю с сыном Кадырова, пишет 26 сентября ТАСС. На уточняющий вопрос о причине отказа, представитель Кремля заявил, что «он не хочет».



Напомним, 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. На волне резонанса выяснилось, что адвокат Журавеля Александр Серебреников — теперь уже его бывший адвокат.

