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    Не хочу. Песков отказался комментировать видео, на котором сын Кадырова избивает обвиняемого в сожжении Корана

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    9 комментариев

    Пресс-секретарь президента России отказался комментировать видеозапись, на которой сын главы Чечни, 15-летний Адам Кадыров избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

    Дмитрий Песков на брифинге сказал, что не будет комментировать историю с сыном Кадырова, пишет 26 сентября ТАСС. На уточняющий вопрос о причине отказа, представитель Кремля заявил, что «он не хочет».

    Напомним, 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. На волне резонанса выяснилось, что адвокат Журавеля Александр Серебреников — теперь уже его бывший адвокат.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что совершившие преступления должны содержаться в СИЗО «по правилам, которые установлены законом».

    А вот здесь можно почитать, как прокомментировали видео избиения политики и общественные деятели — чеченские и не только.

    Уголовное дело в отношении 19-летнего Никиты Журавеля было возбуждено в Волгоградской области по статье 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Вскоре глава СК РФ Александр Бастрыкин решил передать дело для дальнейшего расследования в следственное управление по Чеченской Республике. Туда же и этапировали обвиняемого. Это объяснили, в том числе, «многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».

    В августе арестованный Никита Журавель обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из СИЗО города Грозный Чеченской Республики и заявил об избиении сыном Рамзана Кадырова Адамом.

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    Комментарии 9

    Фокусник Данилин26 Сен 2023 в 13:41
    Как и следовало ожидать, спрятал язык в известное место…
    +3−0
    PetrP26 Сен 2023 в 13:40
    просто стыдно.
    +3−0
    Maik526 Сен 2023 в 13:40
    "представитель Кремля заявил, что «он не хочет»." всё, что нужно знать о кремлепутах.
    +4−0
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